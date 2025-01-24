"Google, Gazze saldırısı boyunca İsrail ordusuna yapay zeka araçları yetiştirdi"

Washington Post'un haberine göre, şirket çalışanlarının İsrail hükümetiyle yaptığı Nimbus bulut bilişim sözleşmesi protestolarının ardından Google, kamuoyu önünde İsrail'in ulusal güvenlik aygıtıyla arasına mesafe koyar görünmeye çalışsa da İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusuna doğrudan yardım etmeyi sürdürdü.



Gazetenin elde ettiği şirket içi yazışmalara göre, Google, Amazon ile rekabet edebilmek için 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ertesinde İsrail ordusunun yapay zeka araçlarına daha fazla erişim taleplerini karşıladı.

Google, İsrail’in askeri konferansına ev sahipliği yapacaktı

Belgeler, İsrail Savunma Bakanlığının, Google'ın Vertex adlı hizmetinin kullanımını ivedilikle genişletmek isteğini gösteriyor. Vertex, Google müşterilerinin yapay zeka algoritmalarını kendi verilerine uygulayabilmesini sağlıyor. Bu açıdan, belgelere göre, 7 Ekim 2023 sonrası haftalarda, bulut bölümünde görevli bir Google çalışanı, İsrail Savunma Bakanlığının şirketin yapay zeka teknolojisine daha fazla erişim sağlamasına yönelik taleplerinin tırmandığını bildirdi.

Belgelerde bir başka Google çalışanının da şirketin hızlı şekilde daha fazla erişim imkanı vermemesi halinde İsrail ordusunun Nimbus sözleşmesi kapsamında İsrail hükümetiyle çalışan rakipleri Amazon'a yöneleceği uyarısında bulunduğu dikkati çekiyor.



Kasım 2023 ortalarındaki başka belgelerde de bir Google çalışanının İsrail Savunma Bakanlığının talebinin yerine getirilmesine yardımcı olan iş arkadaşına teşekkür ettiği görülüyor.



Ayrıca, 2024'ün ilkbahar ve yazındaki şirket içi belgelerde, Google çalışanlarının İsrail ordusu için yapay zeka teknolojisine ek erişim talep ettiği anlaşılıyor.



Ancak gazete, elde edilen belgelerde, İsrail Savunma Bakanlığının Google'ın yapay zeka teknolojisini tam olarak nasıl kullanmayı planladığına veya bunların ordunun operasyonlarına nasıl katkı sağladığına yönelik bilgilerin bulunmadığını aktardı.

Yapay Zekânın Politik İnşası

İsrail, Gazze yakılıp yıkılırken de Google'ın yapay zekasını kullanmış

Öte yandan belgeler, İsrail'in Gazze'nin büyük bölümünü harabeye çevirdiği bir yılın ardından, Kasım 2024'te bile İsrail ordusunun hala Google'dan en son yapay zeka teknolojisini talep etmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu tarihlere ait belgeler, bir Google çalışanının metinleri ve sesleri işlemek için kendi yapay zeka asistanını geliştirmek isteyen İsrail ordusu için şirketin Gemini yapay zeka teknolojisine erişim talebinde bulunduğunu gösteriyor.



İsrailli medya kuruluşu People and Computers'ın bir makalesine göre, İsrail hükümetinin Ulusal Siber Direktörlüğü Genel Müdürü Gaby Portnoy, geçtiğimiz yıl başlarında düzenlenen bir konferansta Nimbus sözleşmesinin savaş uygulamalarına doğrudan yardımcı olduğunu öne sürmüştü.



Google, İsrail hükümet teknolojisinde kapsamlı yükseltmeler yapmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık Nimbus bulut bilişim sözleşmesi için İsrailli yetkililer tarafından Amazon ile birlikte seçildiği 2021'den bu yana İsrail hükümetinin önemli bir yüklenicilerinden birisi konumunda.



Anlaşma kapsamında rakip şirketler İsrail'de veri merkezleri kurmuş ve devlet dairelerine bulut yazılımı ve depolama alanı sağlamayı kabul etmişti.

(AEK)