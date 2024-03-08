ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 12:37
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 12:39
1 dk Okuma

Google'dan 8 Mart doodle’ı

8 Mart doodle'ında, feminist mücadelede kaydedilen ilerlemenin sembolleriyle işlenmiş bir yorganın içinde nesiller boyunca deneyimlerini paylaşan bir grup kadın resmediliyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Google'dan 8 Mart doodle’ı

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı ‘doodle’ ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Arama motoru, 8 Mart'a özel ana sayfasını Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfalara yönlendiriliyor.

8 Mart doodle'ında, yıllar içinde feminist mücadelede kaydedilen ilerlemenin sembolleriyle işlenmiş bir yorganın içinde nesiller boyunca deneyimlerini paylaşan bir grup kadın resmediliyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor. (TY)

Erkekler Şubat’ta 37 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ŞUBAT 2024
Erkekler Şubat’ta 37 kadını öldürdü
7 Mart 2024
8 Mart 2024 doodle dünya kadınlar günü Feminizm
ilgili haberler
Diyarbakır, Şırnak ve Van’da 8 Mart kutlamaları
8 Mart 2024
/haber/diyarbakir-sirnak-ve-vanda-8-mart-kutlamalari-292874
8 Mart kutlu olsun!
8 Mart 2024
/haber/8-mart-kutlu-olsun-292865
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Gültan Kışanak: Kampanya için fotoğraf çektirmeme izin verilmedi
8 Mart 2024
/haber/gultan-kisanak-kampanya-icin-fotograf-cektirmeme-izin-verilmedi-292846
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı
8 Mart 2024
/haber/istanbul-valiligi-karariyla-taksim-ve-sishane-metro-istasyonlari-kapatildi-292851
Boğaziçi Üniversiteli kadınların talebi: CİTÖK işlevlendirilsin
8 Mart 2024
/haber/bogazici-universiteli-kadinlarin-talebi-citok-islevlendirilsin-292830
ilgili haberler
Diyarbakır, Şırnak ve Van’da 8 Mart kutlamaları
8 Mart 2024
/haber/diyarbakir-sirnak-ve-vanda-8-mart-kutlamalari-292874
8 Mart kutlu olsun!
8 Mart 2024
/haber/8-mart-kutlu-olsun-292865
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Gültan Kışanak: Kampanya için fotoğraf çektirmeme izin verilmedi
8 Mart 2024
/haber/gultan-kisanak-kampanya-icin-fotograf-cektirmeme-izin-verilmedi-292846
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı
8 Mart 2024
/haber/istanbul-valiligi-karariyla-taksim-ve-sishane-metro-istasyonlari-kapatildi-292851
Boğaziçi Üniversiteli kadınların talebi: CİTÖK işlevlendirilsin
8 Mart 2024
/haber/bogazici-universiteli-kadinlarin-talebi-citok-islevlendirilsin-292830
Sayfa Başına Git