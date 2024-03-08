Google'dan 8 Mart doodle’ı

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı ‘doodle’ ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Arama motoru, 8 Mart'a özel ana sayfasını Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfalara yönlendiriliyor.

8 Mart doodle'ında, yıllar içinde feminist mücadelede kaydedilen ilerlemenin sembolleriyle işlenmiş bir yorganın içinde nesiller boyunca deneyimlerini paylaşan bir grup kadın resmediliyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor. (TY)