Google, 2023’ün en çok merak edilenlerini açıkladı

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, yılın trend olan aramalarını açıkladı.

Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıktı.

"Hayatını kaybedenler" bölümünde ise ilk sırada Maraş merkezli depremde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni, genç aşçı Taha Duymaz yer alıyor.

Bu yıl Google Arama'nın 25. yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan trend aramaları da yayınlandı.

25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans “Beyoncé” olurken, en çok aranan moda ikonu “Rihanna”, en çok aranan sporcu “Cristiano Ronaldo”, en çok aranan süper kahraman ise “Spider Man” oldu.

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

İsimler

Sinan Oğan Dilan Polat Zaha Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Zaniolo Icardi Ali Yerlikaya Hakan Fidan Tete

Hayatını kaybedenler

Taha Duymaz Metin Uca Özkan Uğur Seda Fettahoğlu Deniz Baykal Erkin Koray Burhan Çaçan Merve Kayaalp Matthew Perry Mehmet Barlas

Diziler

Yalı Çapkını Wednesday Kızılcık Şerbeti Aile Hudutsuz Sevda Şahmaran Yabani The Last Of Us Kirli Sepeti Ruhun Duymaz

Tarifler

Aşure tarifi Güllaç tarifi Acai bowl tarifi Krem karamel tarifi Lalanga tarifi Topik tarifi Yağlama tarifi Kalpli kurabiye tarifi Ev baklavası tarifi Şiveydiz tarifi

Şarkı sözleri

Antidepresan şarkı sözleri Enerji şarkı sözleri Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri Müphem şarkı sözleri Ali Cabbar şarkı sözleri Manolya şarkı sözleri Aşkın Olayım şarkı sözleri Mockingbird şarkı sözleri Lento şarkı sözleri Belki şarkı sözleri

Nerede?

Deprem nerede oldu Elbistan nerede Gazze nerede Fas nerede Nerede oy kullanacağım Mescid - i Aksa nerede Teknofest nerede Kudüs nerede Akbelen nerede Gökçeada nerede

Nasıl?

Teravih namazı nasıl kılınır Bayram namazı nasıl kılınır Deprem nasıl oluşur Seçim ikinci tura nasıl kalır Basınç ölçer nasıl yazılır Oy nasıl kullanılır Uyurgezer nasıl yazılır Anadil nasıl yazılır Sandık görevlisi nasıl olunur Vergisiz telefon nasıl alınır

Ne zaman?

Meteor yağmuru ne zaman Seçim ne zaman İkinci tur ne zaman Borsa ne zaman açılacak Üniversiteler ne zaman açılacak Seyyanen zam ne zaman yatacak Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak Diziler ne zaman başlayacak İstanbul depremi ne zaman Doğalgaz ne zaman bedava

Nerenin plakası?

88 nerenin plakası 50 plaka nerenin plakası 23 plaka nerenin plakası 25 plaka nerenin plakası 21 plaka nerenin plakası 08 plaka nerenin plakası 17 plaka nerenin plakası 46 nerenin plakası 31 plaka nerenin plakası 16 plaka nerenin plakası

Burçlar

En sevilmeyen burçlar En üzgün burçlar En tatlı burçlar Toprak grubu burçları Sabit burçlar hangileri İnatçı burçlar Aurası yüksek burçlar Dişil burçlar Hava grubu burçları Ateş grubu burçları

Ne giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir? İlkbaharda ne giyilir? Umrede ne giyilir? Aile tanışmasında ne giyilir? 16 derecede ne giyilir? Konserde ne giyilir? İmam nikahında ne giyilir? Solaryuma giderken ne giyilir? Lisenin ilk günü ne giyilir? Siyah gömlek altına ne giyilir?

Hissediyorum

Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum Sürekli yorgun hissediyorum Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum Karında kalp atışı hissediyorum Sürekli aç hissediyorum Neden deprem oluyor gibi hissediyorum Kendimi çok yalnız hissediyorum Hasta olacak gibi hissediyorum Kendimi halsiz hissediyorum Kendimi değersiz hissediyorum

(AÖ)