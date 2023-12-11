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YAŞAM
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 12:27
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 12:40
2 dk Okuma

Google, 2023’ün en çok merak edilenlerini açıkladı

Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/google-2023un-en-cok-merak-edilenlerini-acikladi.jpg
*Taha Duymaz

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, yılın trend olan aramalarını açıkladı.

Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıktı.  

"Hayatını kaybedenler" bölümünde ise ilk sırada Maraş merkezli depremde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni, genç aşçı Taha Duymaz yer alıyor.

Bu yıl Google Arama'nın 25. yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan trend aramaları da yayınlandı. 

25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans “Beyoncé” olurken, en çok aranan moda ikonu “Rihanna”, en çok aranan sporcu “Cristiano Ronaldo”, en çok aranan süper kahraman ise “Spider Man” oldu. 

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

İsimler

  1. Sinan Oğan
  2. Dilan Polat
  3. Zaha
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Muharrem İnce
  6. Zaniolo
  7. Icardi
  8. Ali Yerlikaya
  9. Hakan Fidan
  10. Tete

Hayatını kaybedenler

  1. Taha Duymaz
  2. Metin Uca
  3. Özkan Uğur
  4. Seda Fettahoğlu
  5. Deniz Baykal
  6. Erkin Koray
  7. Burhan Çaçan
  8. Merve Kayaalp
  9. Matthew Perry
  10. Mehmet Barlas

Diziler

  1. Yalı Çapkını
  2. Wednesday
  3. Kızılcık Şerbeti
  4. Aile
  5. Hudutsuz Sevda
  6. Şahmaran
  7. Yabani
  8. The Last Of Us 
  9. Kirli Sepeti
  10. Ruhun Duymaz

Tarifler

  1. Aşure tarifi
  2. Güllaç tarifi
  3. Acai bowl tarifi
  4. Krem karamel tarifi
  5. Lalanga tarifi
  6. Topik tarifi
  7. Yağlama tarifi
  8. Kalpli kurabiye tarifi
  9. Ev baklavası tarifi
  10. Şiveydiz tarifi

Şarkı sözleri

  1. Antidepresan şarkı sözleri
  2. Enerji şarkı sözleri
  3. Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
  4. Müphem şarkı sözleri
  5. Ali Cabbar şarkı sözleri
  6. Manolya şarkı sözleri
  7. Aşkın Olayım şarkı sözleri
  8. Mockingbird şarkı sözleri
  9. Lento şarkı sözleri
  10. Belki şarkı sözleri

Nerede?

  1. Deprem nerede oldu
  2. Elbistan nerede
  3. Gazze nerede
  4. Fas nerede
  5. Nerede oy kullanacağım
  6. Mescid - i Aksa nerede
  7. Teknofest nerede
  8. Kudüs nerede
  9. Akbelen nerede
  10. Gökçeada nerede

Nasıl?

  1. Teravih namazı nasıl kılınır
  2. Bayram namazı nasıl kılınır
  3. Deprem nasıl oluşur
  4. Seçim ikinci tura nasıl kalır
  5. Basınç ölçer nasıl yazılır
  6. Oy nasıl kullanılır
  7. Uyurgezer nasıl yazılır
  8. Anadil nasıl yazılır
  9. Sandık görevlisi nasıl olunur
  10. Vergisiz telefon nasıl alınır

Ne zaman?

  1. Meteor yağmuru ne zaman
  2. Seçim ne zaman
  3. İkinci tur ne zaman
  4. Borsa ne zaman açılacak
  5. Üniversiteler ne zaman açılacak
  6. Seyyanen zam ne zaman yatacak
  7. Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak
  8. Diziler ne zaman başlayacak
  9. İstanbul depremi ne zaman
  10. Doğalgaz ne zaman bedava

Nerenin plakası?

  1. 88 nerenin plakası
  2. 50 plaka nerenin plakası
  3. 23 plaka nerenin plakası
  4. 25 plaka nerenin plakası
  5. 21 plaka nerenin plakası
  6. 08 plaka nerenin plakası
  7. 17 plaka nerenin plakası
  8. 46 nerenin plakası
  9. 31 plaka nerenin plakası
  10. 16 plaka nerenin plakası

Burçlar

  1. En sevilmeyen burçlar
  2. En üzgün burçlar
  3. En tatlı burçlar
  4. Toprak grubu burçları
  5. Sabit burçlar hangileri
  6. İnatçı burçlar
  7. Aurası yüksek burçlar
  8. Dişil burçlar
  9. Hava grubu burçları
  10. Ateş grubu burçları

Ne giyilir?

  1. İş görüşmesinde ne giyilir?
  2. İlkbaharda ne giyilir?
  3. Umrede ne giyilir?
  4. Aile tanışmasında ne giyilir?
  5. 16 derecede ne giyilir?
  6. Konserde ne giyilir?
  7. İmam nikahında ne giyilir?
  8. Solaryuma giderken ne giyilir?
  9. Lisenin ilk günü ne giyilir?
  10. Siyah gömlek altına ne giyilir?

Hissediyorum

  1. Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
  2. Sürekli yorgun hissediyorum
  3. Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
  4. Karında kalp atışı hissediyorum
  5. Sürekli aç hissediyorum
  6. Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
  7. Kendimi çok yalnız hissediyorum
  8. Hasta olacak gibi hissediyorum 
  9. Kendimi halsiz hissediyorum
  10. Kendimi değersiz hissediyorum

(AÖ)

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