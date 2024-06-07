'Gönyeler ve Hayıt Otu' sergi turu 8 Haziran'da

"Gönyeler ve Hayıt Otu" sergisi kapsamında 8 Haziran Cumartesi saat 16.00'da sanatçı Özgür Çimen ve serginin küratörü İlke Yılmaz rehberliğinde sergi turu düzenlenecek.

12 Haziran'a kadar açık kalacak sergi, antroposen çağında insan eliyle yaratılan çevresel yokoluşa odaklanıyor.

Serginin tanıtım metninden:

"Sanatçının kullanmayı seçtiği imgeler, içinde yaşadığımız dönemin otoriter siyasetinin kadının üzerinde oluşturduğu baskıya vurgu yapar ve bu baskıyı yaşadığımız şehirlere ait özgün semboller ve metaforlarla ilişkilendirir. Eserlerdeki görsel anlatı, doğanın ayrıldığı yerdeki boşluğu yine aslen onun bir parçası olan kültür ile doldurmaya çalışan belgelerdir. Çimen, biyopolitikayla ilişkilenen ve çevresel yokoluşun kayıtları niteliğindeki eserlerinde ekolojik baskı, sulu boya, lavi tekniği, çizim ve heykel mecralarını kullanır."