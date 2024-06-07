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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 12:35
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 13:01
1 dk Okuma

'Gönyeler ve Hayıt Otu' sergi turu 8 Haziran'da

Sergi 12 Haziran'a kadar Aynalıgeçit'te ziyaret edilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Gönyeler ve Hayıt Otu' sergi turu 8 Haziran'da

"Gönyeler ve Hayıt Otu" sergisi kapsamında 8 Haziran Cumartesi saat 16.00'da sanatçı Özgür Çimen ve serginin küratörü İlke Yılmaz rehberliğinde sergi turu düzenlenecek.

12 Haziran'a kadar açık kalacak sergi, antroposen çağında insan eliyle yaratılan çevresel yokoluşa odaklanıyor.

Serginin tanıtım metninden:

"Sanatçının kullanmayı seçtiği imgeler, içinde yaşadığımız dönemin otoriter siyasetinin kadının üzerinde oluşturduğu baskıya vurgu yapar ve bu baskıyı yaşadığımız şehirlere ait özgün semboller ve metaforlarla ilişkilendirir. Eserlerdeki görsel anlatı, doğanın ayrıldığı yerdeki boşluğu yine aslen onun bir parçası olan kültür ile doldurmaya çalışan belgelerdir. Çimen, biyopolitikayla ilişkilenen ve çevresel yokoluşun kayıtları niteliğindeki eserlerinde ekolojik baskı, sulu boya, lavi tekniği, çizim ve heykel mecralarını kullanır."

Sergi Avrupa Pasajı No:8  Kat 1, Aynalıgeçit'tedir. Sergi turu için katılım sınırsız ve ücretsiz.(AÖ)

aynalı geçit sergi
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