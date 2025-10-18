Gönüllülerin gözünden Bozcaada Ekolojik Filmler Festivali

Bozcaada’da doğayla, dayanışmayla ve sinemayla iç içe geçen BIFED 2025, bu yıl ilk kez gönüllü olarak katılan gençler için sadece bir festival değil; aynı zamanda “başka türlü bir birlikte üretim” deneyimi oldu.

BIFED, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece belgeselleriyle değil, ardındaki kolektif emeğiyle de adada varlığını hissettirdi.

Ada halkından teknik ekibe, yönetmenlerden gönüllülere kadar herkesin katkısıyla şekillenen festival, doğa ve dayanışma temasını yaşayan bir organizma gibi kurdu.

Buyıl ilk kez gönüllü olan katılımcılar, Bozcaada’da geçirdikleri bir haftayı “hem yoğun hem dönüştürücü” olarak tanımlıyor.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), bu yıl da dünyanın farklı yerlerinden gelen yönetmenler, izleyiciler ve gönüllüleri bir araya getirdi. On ikinci kez düzenlenen festival, yalnızca ekolojik belgesellerin değil, aynı zamanda dayanışma ve kolektif emeğin öne çıktığı bir buluşma alanı oldu.

"Benim için çok anlamlıydı"

Festivalin gönüllüleri arasında Türkiye’nin ve Avrupa’nın farklı şehirlerinden gençler yer aldı. Gönüllüler, hem organizasyonun yürütülmesine katkı sundu hem de festivalin “doğa, insan ve adalet” ekseninde şekillenen ruhunu yakından deneyimledi.

Fransa’daki bir üniversitede sosyoloji doktorasına devam eden Julie, festival ekibine katılma motivasyonunu “Hem gönüllü hem araştırmacı olarak yer aldım. Türkiye’de gençlerin ekoloji alanındaki katılımı üzerine çalışıyorum; bu yüzden gönüllü ekibiyle bir arada olmak benim için çok anlamlıydı,” sözleriyle anlattı. İki yıl önce BİFED’e izleyici olarak katıldığını hatırlatan Julie, “O zaman bu festivalin parçası olmayı çok istemiştim. Bu yıl bunun gerçekleşmesi büyük bir mutluluktu,” dedi.

Gönüllülerden Asel ise, BIFED’le tanışmasının Ethem Özgüven’in dersinde gerçekleştiğini anlattı. “Ethem Hoca’nın BIFED’den bahsettiği an ‘Ben de orada olmalıyım’ dedim,” diyen Asel, ilk günkü atmosferi şöyle tarif etti: “Farklı kültürlerden insanlar, inanılmaz bir doğa… Ofise girip tanıdık yüzleri görünce büyük bir rahatlama ve ilham hissettim. ‘İşte huzur bu,’ dedim.” Festival boyunca sosyal medya yönetimi ve günlük özet videolarını hazırlayan Asel, gönüllülük deneyiminin kendisine yalnızca profesyonel değil, insani bir dayanışma alanı sunduğunu söyledi.

"Etkilendim"

Basın ekibinde görev alan Tuğrul ise BİFED’le ilk kez yıllar önce tanıştığını ve bu yıl gönüllü olarak katılma fırsatı bulduğunu anlattı. “Gezegenimizin geleceğine dair çok karamsar şeyler var. Buna karşı yapılan az sayıda şeyden biri BİFED; bunun parçası olmak istedim,” diyen Tuğrul, festivaldeki iletişim ve ekip ruhunun önemine değindi. “Ada yerlileri, yönetmenler, gönüllüler… herkes iletişime çok açıktı. Yorucu ama çok keyifli bir beş gündü” diye konuştu.

Festival boyunca gösterilen filmler, hem gönüllüler hem izleyiciler üzerinde derin etkiler bıraktı. Julie, “Belgesellerin hem gönüllüleri hem izleyicileri gerçekten etkilediğini fark ettim. Özellikle çeviri yapan arkadaşlar, bu süreçte çok şey öğrendiklerini söylüyordu,” dedi. Asel de ağır temalı filmlerin ardından gönüllüler arasında sık sık sorgulayıcı, paylaşımcı sohbetlerin başladığını belirtti: “Yaşananları ve hissettiklerimizi nasıl yöneteceğimizi konuşuyorduk.”

Tuğrul’a göre BIFED’in en önemli yanı, gençler için sunduğu öğrenme ve dayanışma alanıydı: “Gezegenleri için aktif bir çabanın parçası olmak gurur verici. Ama bir yandan da sanatsal alanda çalışmak isteyen gençler için muazzam bir network ortamı sunuyor.”

Festivalin ekolojik teması, gönüllülere göre yalnızca doğa değil, aynı zamanda toplumsal hafıza ve insan haklarıyla da iç içe bir perspektif sunuyor.

Julie, “BIFED’de gösterilen çoğu belgesel çevre sorunlarını kadın hakları, adalet ve insan haklarıyla kesiştiriyor,” derken; Asel, “BIFED ekolojiyi yalnızca doğa üzerinden değil, halk arasındaki karşılığıyla da hissettirdi” diye ekledi.

Beş gün süren festivalin sonunda herkesin aklında farklı görüntüler kaldı. Julie’nin zihninde “Yintah” belgeselinin kareleri, Asel’in belleğinde adadan ayrılırken gözyaşlarına boğulan arkadaşları, Tuğrul’un hafızasında ise son geceki danslar vardı. Her biri için ortak his, BIFED’in yalnızca bir festival değil, bir topluluk deneyimi olduğu yönündeydi.

BIFED sona erdi, ödül “Düşen Gökyüzü”ne gitti

BIFED’de büyük ödülün sahibi: “Twice Colonized”

(NNA/EMK)