ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2024 13:36
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 13:53
1 dk Okuma

Gönül Yılman gözaltına alındı

Gözaltı nedeni bilinmiyor. Gönül Yılman-Saygan kötü muamele maruz kalmadığını söyledi. Çağrılması durumunda ifade vermeye gideceğini söyleyerek gözaltıya tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gönül Yılman gözaltına alındı

Gönül Yılman-Saygan İzmir Havaalanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Saygan, gözaltı nedenini bilmediği söyledi.

Kötü muamele maruz kalmadığını belirten Saygan, çağrılması durumunda ifade vermeye gideceğini söyleyerek gözaltıya tepki gösterdi. Yılman-Saygan gözaltına alındığını X’ten şu sözlerle duyurdu:

“İzmir Havalarında gözaltına alındım. Nedenini bilmiyorum. Herhangi bir kötü muamele yok. Karakolda öğle mesaisinin bitmesini bekliyorum. Kızımı ağabeyi aldı.  Gözlerindeki korkuyu ömür boyu unutmam. Karakol, gözaltı umurumda değil. Ama kızımın endişesi. Ve ifadeye çağrılsam giderim. Çağrıldığımda hep gittim. Ama neden gözaltı. Kızımın gözünün önünde polis arabasına bindim.”

Yılman-Saygan İzmir Bayraklı Adliyesine götürüldü.

Gönül Yılman hakkında

Bir dönem Posta’da reklam servisinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. YouTube’da Kırmızı Mikser isimli gündem programı yaptığı bir kanalı var. X'te genellikle siyaset yazıyor.

Suavi’yle evli. 

(HA)

Gönül Yılman suavi
Sayfa Başına Git