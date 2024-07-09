Gönül Yılman gözaltına alındı

Gönül Yılman-Saygan İzmir Havaalanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Saygan, gözaltı nedenini bilmediği söyledi.

Kötü muamele maruz kalmadığını belirten Saygan, çağrılması durumunda ifade vermeye gideceğini söyleyerek gözaltıya tepki gösterdi. Yılman-Saygan gözaltına alındığını X’ten şu sözlerle duyurdu:

“İzmir Havalarında gözaltına alındım. Nedenini bilmiyorum. Herhangi bir kötü muamele yok. Karakolda öğle mesaisinin bitmesini bekliyorum. Kızımı ağabeyi aldı. Gözlerindeki korkuyu ömür boyu unutmam. Karakol, gözaltı umurumda değil. Ama kızımın endişesi. Ve ifadeye çağrılsam giderim. Çağrıldığımda hep gittim. Ama neden gözaltı. Kızımın gözünün önünde polis arabasına bindim.”

Yılman-Saygan İzmir Bayraklı Adliyesine götürüldü.

Gönül Yılman hakkında Bir dönem Posta’da reklam servisinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. YouTube’da Kırmızı Mikser isimli gündem programı yaptığı bir kanalı var. X'te genellikle siyaset yazıyor. Suavi’yle evli.

(HA)