Gomidas'ın eserleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO İcra Konseyi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, Gomidas'ın eserleri UNESCO "Dünya Mirası" olarak kayda geçirildi.

Gomidas'ın eserleri, Mesrop Maşdots Matenadaran'ın eski el yazmaları koleksiyonu, gökbilimci Benjamin Margaryan'ın galaksiler üzerine çalışması ve besteci Aram Haçaturyan'ın el yazısı notları ve film müziği koleksiyonu ile birlikte UNESCO'daki dördüncü Ermeni mirası olacak.

Agos’ta yer alan habere göre Gomidas Müzesi Direktörü Nikolay Kostandyan, düzenlediği basın toplantısında bu gelişmenin müzenin kuruluşunun 9. yılını kutlaması ile aynı zamanda yaşanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.



Gomidas'ın eserlerinin UNESCO'nun uluslararası kaydında yer almasının çok önemli olduğunu belirten Kostandyan, bunun 7-8 yıl süren yoğun çalışma ve müze, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği sayesinde mümkün olduğunu aktardı.

“Dünya Mirası Listesi”, olağanüstü öneme sahip değerleri bünyesinde barındırdığı kabul edilen ve insanlık için korunması gereken belgeleri, el yazmalarını, görsel-işitsel materyalleri ve kütüphane koleksiyonları ve arşivleri içerir.

Gomidas hakkında

Gomidas Vartaped, gerçek adıyla Soğomon Kevork Soğomonyan besteci, etnomüzikolog ve koro şefidir. 1869, Kütahya'da dünyaya geldi. "Ermeni Klasik Müziği'nin kurucusu" olarak adlandırılır. Bir yaşındayken annesi, 10 yaşındayken babası öldü. 1881'e kadar babaannesinin yanında büyüdü. Ermenistan Eçmiadzin'deki Ermeni kilisesi ruhban okuluna giderek 1895'te burada papaz oldu. 7. yüzyılda yaşamış bir Ermeni halk ozanı olan Katolikos Gomidas'ın ismine atfen Gomidas adını aldı.

Eçmiadzin Manastırı korosunda bulunduktan sonra 1896'da Berlin'e giderek müzikoloji öğrenimi gördü ve 1899'da müzikoloji doktoru payesini aldı.

24 Nisan 1915'te 234 Ermeni aydınıyla birlikte İstanbul'da tutuklanıp Çankırı'ya sürgüne gönderilen Gomidas daha sonra Paris'teki bir sanatoryuma yatırıldı ve kalan hayatını burada tamamladı. (AÖ)