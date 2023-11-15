Gomidas ilk kez İzmir ve Ankara seyircisiyle buluşuyor

“Şarkıları dinlerken hikayeleri gördüm, her hikayede beni buldum. Kendimin okulu oldum duyduğum her ezgide. Her ağacın bir adı varmış, her insanın bir şarkısı.”

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip.

Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayalî koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi.

Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken 40 kişilik topluluğuyla Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.

GOMİDAS

Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak

Süpervizör-Yapımcı: Ersin Umut Güler

Oynayan: Fehmi Karaarslan

Müzik: Gomidas Vartabed

Müzik Direktörü ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan

Topluluk: Lusavoriç Korosu

Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere

Dekor Tasarımı: Cihan Aşar

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Işık Tasarımı: Yasin Gültepe



Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener

Türkçe’den İngilizce’ye Çeviren: Ayla Jean Yackley

Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız

Yönetmen Yardımcısı: Duygu Pelit

Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin

Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz

Afiş Resmi: Panos Terlemezyan

Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer

Afiş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli

Retouch: Adem Başaran, P Blok

Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin-Saygın Serdaroğlu

Görsel Kayıtlar: Ersin Umut Güler, Gürcan Öztürk, Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu, Ulaş Beşoklar

+11 yaş

Tek perde 90 dakika

(EMK)