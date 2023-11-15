Gomidas ilk kez İzmir ve Ankara seyircisiyle buluşuyor
“Şarkıları dinlerken hikayeleri gördüm, her hikayede beni buldum. Kendimin okulu oldum duyduğum her ezgide. Her ağacın bir adı varmış, her insanın bir şarkısı.”
Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip.
Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.
1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayalî koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi.
Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken 40 kişilik topluluğuyla Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.
GOMİDAS
Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak
Süpervizör-Yapımcı: Ersin Umut Güler
Oynayan: Fehmi Karaarslan
Müzik: Gomidas Vartabed
Müzik Direktörü ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan
Topluluk: Lusavoriç Korosu
Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere
Dekor Tasarımı: Cihan Aşar
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Işık Tasarımı: Yasin Gültepe
Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener
Türkçe’den İngilizce’ye Çeviren: Ayla Jean Yackley
Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız
Yönetmen Yardımcısı: Duygu Pelit
Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin
Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz
Afiş Resmi: Panos Terlemezyan
Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer
Afiş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli
Retouch: Adem Başaran, P Blok
Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin-Saygın Serdaroğlu
Görsel Kayıtlar: Ersin Umut Güler, Gürcan Öztürk, Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu, Ulaş Beşoklar
+11 yaş
Tek perde 90 dakika
(EMK)