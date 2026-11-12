Göktaş, 1990’larda SGK’nın erkekleri kısırlaştırdığını öne sürdü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, 1990’lı yıllarda erkeklerin SGK desteğiyle kısırlaştırıldığını öne sürdü. Göktaş’ın sözleri muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşüldü. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de doğurganlık oranlarının düşmesine ve nüfusun yaşlanmasına dikkat çekti.

Göktaş, 1990’lı yıllardaki kısırlaştırma uygulamalarına ilişkin şunları söyledi:

“Erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90’lı yıllarda. Size manşetlerden gösterebilirim. Bu bir gerçek. Utanç duymamız gereken bir durum. Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar.”

Muhalefet milletvekillerinin, “Ne yani, bu ülkede sistematik kısırlaştırma operasyonu mu oldu?” sorusu üzerine Göktaş, “Bakın, yapıldı dedim. Böyle bir politika uygulandı. Bunun neresi yanlış? 90’lı yıllardan bahsediyorum. Ameliyatlar yapıldı” diye konuştu.

Tartışmaya müdahale eden Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise milletvekillerine konuyu araştırmaları çağrısında bulundu.

Komisyonda yapılan oylamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları kabul edildi.

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(EMK)