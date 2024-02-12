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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 12:06
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 12:10
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Gökhan Zan kimdir?

Gökhan Zan, 12 Şubat 2024’te Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gökhan Zan kimdir?
Fotoğraf: Kazım Kızıl

Eski milli futbolcu. 7 Eylül 1981’de Hatay’da doğdu. 1999’da başlayan ve 2015’te son bulan profesyonel futbolculuk kariyeri boyunca Hatayspor (1999-2000), Çanakkale Dardanelspor (2000-2003), Beşiktaş (2003-2009), Gaziantepspor (2004-2005) ve Galatasaray’da (2009-2015) oynadı.

Profesyonel futbol kariyerine daha sonra teknik direktör olarak devam etti. 2016-2022 yılları arasında Hatayspor’da altyapı, U19 ve A Takım’da teknik direktör, yardımcı antrenör ve sportif direktör olarak görev yaptı.

22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’ye katıldı. 14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerde Hatay’dan milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi. 27 Aralık 2023’te İYİ Parti'den istifa etti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP, 12 Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Zan’ın, “Hatay İttifakı” adayı olduğunu duyurdu.

(VC)

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SEÇİM 2024
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
12 Şubat 2024
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