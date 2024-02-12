Gökhan Zan'ın adaylığı ters tepti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tarsus İlçe Örgütü, İYİ Parti üyesiyken istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine partilerinin adayı olarak katılmasına tepki olarak istifa etti.

TİP Tarsus İlçe Örgütünün istifa eden yöneticileri yayınladıkları "Kamuoyuna Duyuru"da partilerinin "günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmakta [olduğunu]" dile getirdiler. İstifa edenler istifalarının Gökhan Zan'ın kişiliğiyle ilgili olmadığını eski milli futbolcunun "deprem sürecinde yaptıklarını [...] takdirle izle[miş olduklarını" da kaydettiler.

"Popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatması TİP'in varoluş amacına ters"

Tarsus'ta yayımlanan Akkoza Gazetesi'nin internet sayfasından duyurulan açıklamaya göre, TİP Tarsus İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Fıratoğlu, Gülhan Demirkanlı, Çağrı Erdiven, Aysun Çetinkaya, Banu Bolat ve Azat Orakçı itirazlarının temelini şöyle ifade ettiler:

"Burada esas dikkat çekmek istediğimiz nokta partinin sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters yaklaşımıdır. Bu 'mış' gibi yapma siyasetinin daha kolay yapılacağı alanların zaten var olduğu, Gökhan Zan ne kadar TİP'e yakınsa bizim de o siyaset alanlarına yakın olduğumuzu ve sırf bunu tercih etmediğimiz için bugün TİP çatısı altında olduğumuzu düşünmekteyiz."

İstifa edenler "[...] diğer partilerin sürekli sandığı işaret eden muhalefetinin karşısında durduğumuzu iddia ederken, parti[nin] günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmakta [olduğunu] [...] Gökhan Zan'ın adaylığının [...] bunun aslında parti politikası haline geldiğini [gösterdiğini]" ileri sürdüler.

"Bu zamandan sonra yapacakları[nın] 'düzen siyaseti' diye adlandırılan partilerden bir farkı kalmayacak olması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak mevcut tüm görevleri ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini" açıkladılar.

(AEK)