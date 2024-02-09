Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a yanıt: "Bize sırtını dönen sizsiniz"

Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde yaşanan protestolar nedeniyle kendisini suçlayan Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş’a yanıt verdi.

Savaş, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Sayın Bakanımıza da söz attılar. Sayın Bakanımızı konuşturmayan bir kitle vardı. O kitleyi de harekete geçirmek isteyen bir kardeşimiz vardı: Gökhan Zan” demişti.

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Zan, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, şahsıma karşı atfettiğiniz suçlamaları şaşkınlıkla izledim ve bu toprakların bir evladı olarak Hataylılar adına daha çok üzüldüm” dedi ve şunları kaydetti:

“Ancak, bu protestoların nedeni BEN değil, kendi seçmeninizle bu denli iddialaşmanız, en zor zamanlarımızda yanımızda olmamanız ve kalpten kalbe giden yolda bizlerle bağınızı koparıp, SAVAŞ-mak yerine YALNIZ bırakmanızdır. Kaldı ki, farklı kültürlerin sembolü olan Hatay'da, birlik ve beraberliğimizi yakan da kül eden de yanlış kararlara imza atan da bize sırtını dönen de SİZSİNİZ!”

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“Hıyanet içinde olduklarınızla…”

Hatay’da Savaş’a yönelik protestoların, 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağının açıklanmasından itibaren başladığını belirten Zan, “Zaten geldiğiniz yerin diliyle topluma karşı siyasi söylem üretmekten asla vazgeçmemeniz, ahde vefayı yüreğine kötülük uğramamış Hataylılarla değil, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olduklarınızla, yol arkadaşlığı etmenizdir” dedi.

Gökhan Zan ayrıca, “Altın makaslı açılışları benim yapmadığımı en iyi siz biliyorsunuz” diyerek, Savaş’ın, depremde yıkılan ve en az 68 kişinin hayatına mal olan Güçlü Bahçe Sitesi’nin 2019’daki açılış törenine katılmasına atıf yaptı. Zan, “son sözü” Hatay halkının söyleyeceğini belirtti.

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(VC)