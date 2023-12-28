Gökhan Zan da İYİ Parti’yi bıraktı

Hatayspor’un antrenör yardımcısıyken 6 Şubat Maraş depremlerine yakalanan ve sonrasında İYİ Parti’ye katılan Gökhan Zan istifasını açıkladı.

Siyasete girme nedenini Hatay'a destek olabilmek olarak açıklayan Zan “Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını gördüm” dedi. Zan, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’e teşekkür ederek partiyi bıraktı. Zan’ın konu hakkındaki açıklaması şöyle:

Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İYİ Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim. İYİ Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum. Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Merak Akşener olmak üzere, İYİ Parti'nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak İyi parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle…

İYİ Parti'de çözülme süreci

27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray 6 Haziran'da, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali ile Eski Devlet Bakanı ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican 12 Haziran'da partiden istifa ettiklerini duyurdular.

Ardından İYİ Parti kurucularından, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Taylan Yıldız 19 Haziran'da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

27. Dönem Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem 10 Kasım'da partiden istifa etti.

28. Dönem Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu 2 Kasım’da İYİ Parti’den istifa edip 7 Kasım AKP'ye katıldı. 28. Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker de 16 Kasım’da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazdı. Ardından Dikbayır, suçlamaların araştırılması için İYİ Parti'nin TBMM Grubu'na ve Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi. Bunun üzerine Dikbayır, partiden ihraç edildi.

4 Aralık'ta İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) toplantı. Toplantıda CHP ile iş birliği teklifine "hayır" kararı çıktı. Bunun üzerine tartışmalar alevlendi. İlk olarak İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifa haberi geldi.

Daha sonra CHP ile İYİ Parti’nin işbirliğini savunan İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Akşener'in isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ama bir gün sonra İBB Meclisi'ndeki İYİ Parti grubu Özkan'ı yeniden grup başkanvekili seçti. Özkan 9 meclis üyesinin 8'inin oyunu aldı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

14 Aralık’ta da İYİ Parti, yerel seçimde CHP’yle işbirliğini savunan Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok’u görevden aldı. Bu haberin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner “Oyları bölersek AKP kazanır” diyerek istifasını açıkladı. 21 Aralık’ta ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan seçim ittifakı üzerinden başlayan tartışmalar nedeniyle istifasını duyurdu.

Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesiyle ilgili başlayan tartılmada ise "Bölgenin önemli bir değeri" diyen ve Genel Merkezle görüş ayrılığına düşen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu 15 Aralık'ta istifasını açıkladı. Ensarioğluyla birlikte İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu da istifa etti.

İYİ Parti'den istifa eden Özkan'dan Akşener'e: İmamoğlu’nun zerre kadar konuya dahli yok

(HA)