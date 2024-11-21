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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 11:32
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 11:34
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Gökhan Özbek gözaltına alındı

Polis, evde bulamadığı Gökhan Özbek'i arayıp çağırarak gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gökhan Özbek gözaltına alındı

Sosyal medya platformu X’te 23 Derece ve Record Haber’in sahibi olan Gökhan Özbek gözaltına alındı.

Özbek'in gözaltına alınma gerekçesi bilinmezken haberi Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz duyurdu.

Özkiraz "Gökhan Özbek'i gözaltına almak için evine geldiler. Gökhan evde olmadığı için arayıp çağırmışlar. E madem arayınca geliyor, ev baskını niye? En baştan arasanız gelmeyecek mi?" dedi. Ayrıca polis Özbek’in evinde arama yaptı.

Özbek 28 Ağustos'ta da evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Gökhan Özbek hakkında

1983 Niğde doğumlu. Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet’te köşe yazarlığı yaptı. Twitter’da yaptığı bilgiselleri ve Youtube yayınlarıyla tanındı. 23 Derece ve Record Haber isimli kanalın sahibi olarak biliniyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gökhan özbek 23 derece
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