Sosyal medya platformu X’te 23 Derece ve Record Haber’in sahibi olan Gökhan Özbek gözaltına alındı.

Özbek'in gözaltına alınma gerekçesi bilinmezken haberi Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz duyurdu.

Özkiraz "Gökhan Özbek'i gözaltına almak için evine geldiler. Gökhan evde olmadığı için arayıp çağırmışlar. E madem arayınca geliyor, ev baskını niye? En baştan arasanız gelmeyecek mi?" dedi. Ayrıca polis Özbek’in evinde arama yaptı.

Özbek 28 Ağustos'ta da evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Gökhan Özbek hakkında 1983 Niğde doğumlu. Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet’te köşe yazarlığı yaptı. Twitter’da yaptığı bilgiselleri ve Youtube yayınlarıyla tanındı. 23 Derece ve Record Haber isimli kanalın sahibi olarak biliniyor.

(HA)