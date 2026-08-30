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YT: Yayın Tarihi: 30.08.2026 14:28 30 Ağustos 2026 14:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.08.2026 14:30 30 Ağustos 2026 14:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Gökçek soruşturmasında Ağırel tanık sıfatı ile ifade verecek

Ağırel, "Yarın Ankara Adliyesi’nde olacağım. İfade sonrasında, hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gökçek soruşturmasında Ağırel tanık sıfatı ile ifade verecek
*Murat Ağırel
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Gazeteci Murat Ağırel, ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Tanık sıfatıyla çağrılan Ağırel, yarın (31 Ağustos Pazartesi) ifade vermeye gidecek.

X hesabından paylaşım yapan Ağırel, "Yarın Ankara Adliyesi’nde olacağım. İfade sonrasında, hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.

Melih Gökçek'e soruşturma açıldı
Melih Gökçek'e soruşturma açıldı
29 Ağustos 2026

Ne olmuştu?

Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayınladı

Haberde Gökçek ailesinin Düsseldorf’ta bina, Velbert’te AVM için anlaşmalar yaptığı bilgisi yer aldı.

İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Melih Gökçek ise “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” demişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Melih Gökçek ibrahim melih gökçek Murat Ağırel Ankara belediyesi
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29 Ağustos 2026
/haber/melih-gokcek-e-sorusturma-acildi-322950
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