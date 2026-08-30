Gökçek soruşturmasında Ağırel tanık sıfatı ile ifade verecek
Gazeteci Murat Ağırel, ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.
Tanık sıfatıyla çağrılan Ağırel, yarın (31 Ağustos Pazartesi) ifade vermeye gidecek.
X hesabından paylaşım yapan Ağırel, "Yarın Ankara Adliyesi’nde olacağım. İfade sonrasında, hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.
Melih Gökçek'e soruşturma açıldı
Ne olmuştu?
Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayınladı
Haberde Gökçek ailesinin Düsseldorf’ta bina, Velbert’te AVM için anlaşmalar yaptığı bilgisi yer aldı.
İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Melih Gökçek ise “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” demişti.
(EMK)