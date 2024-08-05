Gökçek'in İmamoğlu'na sorduğu mason belgesi gerçek değil

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Ekrem bu belge doğru mu, sadece öğrenmek istiyoruz" mesajıyla paylaştığı Ekrem İmamoğlu'nun Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası diploması olduğu iddia edilen belgenin yalan olduğu ortaya çıktı.

teyit.org'un aktardığına göre, belgenin tarih ve isim kısımları değiştirilmiş ve sağ alt köşeye İmamoğlu’nun fotoğrafının FaceApp isimli uygulamayla gençleştirilmiş hali eklenmiş. Değiştirilmiş belgenin orijinalinde ise eski bir Mason locası üyesi olduğu belirtilen Hürol Taşdelen’in ismi yer alıyor.

Görsel Google’da aratıldığında görselin Hürol Taşdelen’in kişisel internet sitesindeki haline ulaşılabildiğine dikkat çeken teyit.org belgeye dair şu bilgiyi verdi:

"Belgenin Taşdelen’in paylaştığı haline bakıldığında tescil numarası ve altta bulunan imzaların iddia konusu görseldekiyle aynı olduğu görülebiliyor. İki görsel karşılaştırıldığında Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu söylenen belgedeki tarih ve isim bölümlerindeki yazıların font ve renk farklılıkları anlaşılabiliyor."

Taşdelen de açıklama yaptı Hürol Taşdelen kişisel internet sitesinde de konuyla ilgili bir basın açıklaması paylaştı. "Sayın Ekrem İmamoğlu 'nun mason diploması diye sanal ortamlarda dolaştırılan mason üstad diploması sahtedir ve aslı bana ait olup, aşağıda asılını yayımlıyorum" diyen Taşdelen şunları dedi: "Bu alçak iftira için benim mason diplomamı fotoşop yapan trollerin kara cahil ve zeka yoksunu oldukları o kadar açık ki; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bünyesinde olan Şafak Muh. Locası, Ankara 'da 2001 tarihinde kurulmuştur.

2001 tarihinde kurulmuş bir locada, bir kişi 1995 tarihinde Üstad derecesini alması mümkün olabilir mi? 1995 'de daha Şafak locası ortada bile yok.

Mason yaşadığı şehirde bir locaya üye olur. Sn. İmamoğlu Ankara 'da hiçbir zaman yaşamamışken, İstanbul 'da onlarca mason locası varken, Ankara da 2001 'de kurulmuş bir locaya üye olamaz.

Mason Cevat Gürer, 1995 yılında HKEMBL Büyük Sekreteri değildi.

Ortada dolaştırılan diplomanın aslı bana aittir ve aylar önce bana ait sanal ortamımda yayımladım. Oradan kopyalayıp, sahtekarlık yapmışlar. Mason diploması üzerinde fotoğraf yoktur ayrıca.

Benim diplomamın sayısına bakarsanız, sayısını bile değiştirmeyi akıl edememişler.

Tüm belgeleri aşağıda sunuyorum

Hürol Taşdelen olarak, 2017 yılında mason tarikatı gerçeklerini Türk Ulusuna anlatmak için istifa ettim ve sanal ortamımda kitaplarımı yayımlıyorum. İstifa mektubum da aşağıda. · Kamuoyunun bilgisine sunarım.

(EMK)