Gökçeada’dan "Savaşan İHA Yarışması"na tepki

Çanakkale’nin Gökçeada’sında düzenlenen Teknofest kapsamındaki “Savaşan İHA Yarışması”na, adalılar tepki gösterdi. Gökçeada/İmroz Dayanışma Platformu, adanın tarihsel hafızası ve “Sakin Şehir” kimliğiyle çelişen bu etkinliğe karşı kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Platform adına yapılan açıklamada, tarihsel adı İmroz olan Gökçeada’nın geçmişte travmatik süreçlerden geçtiği ve demografik yapısının büyük değişime uğradığı hatırlatıldı. Bu nedenle adada yapılan her etkinliğin simgesel anlam taşıdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Savaşan İHA Yarışması bizleri ciddi şekilde endişelendirmektedir. Gökçeada/İmroz’un ‘savaş’ söylemi ile değil, ‘barış’ söylemi ile anılmasını istiyoruz” denildi.

Platform, adada düzenlenecek etkinliklerin tarihsel kimlik ve hassasiyetlere uygun şekilde planlanması gerektiğini vurgularken, gençlerin teknolojiyi barış, çevresel duyarlılık ve toplumsal yarar için kullanacağı yarışmaların teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Sakin Şehir” unvanına sahip olan adada, savaş uçakları ve İHA gürültülerinin değil; çok kültürlü, huzurlu, doğası korunmuş ve ekolojik dengeleri gözetilen bir yaşamın öne çıkması gerektiği ifade edildi.

Dayanışma Platformu, açıklamanın adanın tüm kimliklerinin ortak sesi olduğu inancıyla kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

