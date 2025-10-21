Gökçe Gökçen: İtibar suikastına boyun eğmeyeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaklaşık bir buçuk aydır aydır kendisine yönelik yürütülen “dedikodu, iftira ve aşağılayıcı ithamlarla” bir itibar suikastı kampanyası yürütüldüğünü belirterek, sosyal medyada hedef alınan paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “O tweetleri silmeyin, yüreğiniz varsa kastınızı da açık açık yazarak tekrar paylaşın. Yarın mahkemede ‘Ben bir şey demedim’ diyebilmek için iğrenç imaların ve ailemi de hedef alan ifadelerin arkasına sığınmayın. Hepiniz hakkında tek tek suç duyurusunda bulunuyorum” dedi.

“Gazeteci kılığında iftiracılar, troll orduları…”

Gökçen, açıklamasında kendisine yönelik saldırıların sistematik bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Bunların arasında gazete diyemeyeceğim bir paçavranın haber müdürü de var; masum insanları hedef göstermek için borsacılık yapan sözde avukatlar da, dolandırıcılık ve şantaj suçluları da, troller de...” dedi.

SOYADI HAKKI MÜCADELESİ CHP Milletvekili Gökçen: Evlilikte soyadı ayrımcılığına son verilmeli

Partiye 15 yıldır emek verdiğini hatırlatan Gökçen, “Eğer bugün bulunduğum yer bir anlam ifade ediyorsa, bunu önce emeğime, sonra bu 15 yıl boyunca hem arkadaşım hem de hayat arkadaşım olan eşime ve yol arkadaşlığı duygusuyla bana destek veren partililerime borçluyum” diye belirtti.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Avukat Gökçe Gökçen AKP'nin İtirazlarının Neden Hukuksuz Olduğunu Anlattı

“Kadınların siyasetteki varlığını hedef alıyorlar”

Gökçen, hakkındaki iddiaların, kadın siyasetçilere yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğunu vurguladı. CHP’li Gülşah Durbay’ın da benzer şekilde hedef alındığını anımsatan Gökçen, “Kadınları alçakça iftiralarla yıpratmak, siyasetteki varlıklarını onuruna saldırarak yok saymak istiyorlar” dedi.

Ailesinin de hedef alınmasına sert tepki gösteren Gökçen, “Bu saldırılarla mücadelemden bir adım geri atmayacağım. Kadınların siyasetteki kararlılığını hiçbir karalama kampanyası gölgeleyemez” mesajını paylaştı.

(EMK)