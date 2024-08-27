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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 23:18
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 23:25
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Gökçe Gökçen, Gezi mahpuslarını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret etti. Atalay, gönderdiği mesajda "Memleket bu cendereden çıkacak, herkes bundan emin olsun." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gökçe Gökçen, Gezi mahpuslarını ziyaret etti
Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugün (27 Ağustos) Gezi mahpusları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret etti. Gökçen, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında ziyarete ilişkin açıklama yaptı ve Atalay ile Kahraman'ın ilettiği mesajları okudu.

"Gezi'de öldürülen çocukların anneleri hedef gösterildi, katiller hesap vermedi"

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Gökçen, görüşmelerden sonra bir açıklama düzenledi. Açıklamasına Gezi direnişinin barışçıl bir eylem olmasıyla dünyaya örnek olduğunu söyleyerek başlayan Gökçen, Gezi direnişi sırasında hayatını kaybedenlerin katillerinin yargılanmadığına değindi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Öldürülen çocukların anneleri hedef gösterildi, meydanlarda yuhalatıldılar ve katiller ne yazık ki hesap vermediler. Ya çok az cezalarla ya çok kısıtlı cezalarla serbest kaldılar. Hem devlet içinde hem emniyet içinde bu olayların büyümesini isteyen ve bu olaylar sonucunda da hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımızın cezalandırılmasını isteyenlerin hiçbir sorumluluğu gündeme getirilmedi."

"Anayasanın uygulanması bütün yurttaşların ortak talebi"

Yapılan görüşmelerin Türkiye'de sesini çıkarmak isteyen milyonların hakkını kullanıp kullanamayacağı ile ilgili vahim bir tabloyu göstermek açısından önemli olduğunun altını çizen Gökçen, yaşananların Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hareket etmemekte, bu konuda gerekli adımları atmamakta direten bütün yetkili organlara bir uyarı olduğunu söyledi.

Anayasanın uygulanmasının insan haklarına inanan bütün yurttaşların ortak talebi olduğunu söyleyen Gökçen, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasının Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeylerde bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda ne düşündüğünü açıkça göstereceğine değindi.

Atalay ve Kahraman'ın mesajlarını okudu

Can Atalay'ın mecliste Hatay halkının sorunlarını gündeme getirmesi gerekirken Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinde tutulduğunu belirten Gökçen, Can Atalay'ın gönderdiği mesajı okudu. Atalay, Gökçen aracılığıyla gönderdiği mesajda kendisini destekleyenlere teşekkür etti ve "Memleket bu cenderen çıkacak, herkes bundan emin olsun." dedi.

Can Atalay'la beraber Tayfun Kahraman da Gökçen aracılığıyla mesaj gönderdi. Gökçen, Kahraman'ın kızı Vera’nın babasız büyümesini istemediğini dile getirdikten sonra Kahraman'ın mesajını okudu: “Hiçbir delil olmadan, hiçbir suç isnadı olmadan bir tutuklama nedeniyle buradayız. Sadece bizler için değil, Türkiye’nin geleceği için, Türkiye’de hukukun üstünlüğü için bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmelidir." (NK)

Gezi mahpusları can atalay tayfun kahraman Osman Kavala gökçe gökçen CHP
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