ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
Kim
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2024 14:16
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 13:37
1 dk Okuma

Gökçe Akçelik kimdir?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gökçe Akçelik kimdir?

1977 yılında İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, “Replikas” ile beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi; Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. 

Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin “Takva” filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görülen çalışması 2009 yılı içinde yayınlandı. 

Türkiye'nin önde gelen alternatif rock ve deneysel müzik gruplarından biri olan Replikas’ın kurucu üyesi ve solisti Gökçe Akçelik, 11 Ağustos 2024'te 47 yaşındayken hayatını kaybetti. 

(AD)

replikas Gökçe Akçelik
Sayfa Başına Git