Gökay Çakır ve Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

ANKA'nın haberine göre, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 10 günlük tutukluluklarının ardından tahliye edildi.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara’da başlattığı eylemler sırasında altı kez gözaltına alınan Aksu, yedinci gözaltısının ardından tutuklanmıştı.

Aksu, cezaevinde tutulduğu sırada beş gün önce açlık grevine başladığını duyurmuştu.

İşçilerin eyleminde gözaltına alınmıştı

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, ücret ve tazminat haklarının ödenmesi talebiyle Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı.

Eylemin 16’ncı gününde Aksu ile iki işçi, bakanlık önünde gözaltına alındı. Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Aksu’nun tutuklanmasının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır da Manisa’nın Soma ilçesindeki sendika genel merkezinden gözaltına alınarak tutuklandı. Çakır, Akhisar T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri Çakır ve Aksu "hak arama suçu"ndan tutuklandı

Başaran'a, Gökay'a özgürlük

(EMK)