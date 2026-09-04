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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 17:53 4 Eylül 2026 17:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 17:57 4 Eylül 2026 17:57
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Gökay Çakır ve Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

Aksu, cezaevinde tutulduğu sırada beş gün önce açlık grevine başladığını duyurmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gökay Çakır ve Başaran Aksu hakkında tahliye kararı
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ANKA'nın haberine göre, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 10 günlük tutukluluklarının ardından tahliye edildi.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara’da başlattığı eylemler sırasında altı kez gözaltına alınan Aksu, yedinci gözaltısının ardından tutuklanmıştı.

Aksu, cezaevinde tutulduğu sırada beş gün önce açlık grevine başladığını duyurmuştu.

İşçilerin eyleminde gözaltına alınmıştı

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, ücret ve tazminat haklarının ödenmesi talebiyle Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı.

Eylemin 16’ncı gününde Aksu ile iki işçi, bakanlık önünde gözaltına alındı. Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Aksu’nun tutuklanmasının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır da Manisa’nın Soma ilçesindeki sendika genel merkezinden gözaltına alınarak tutuklandı. Çakır, Akhisar T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Başaran Aksu Gökay Çakır Bağımsız Maden-İş Sendikası madenciler
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