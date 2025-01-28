Gökay Akbulut'a trende saldıran AfD'li faşistler Sol Parti milletvekilini yaraladı

Almanya Federal Parlamentosu (Bundestag) miletvekili Gökay Akbulut, Heidelberg'den Stuttgart'a giden bir şehirlerarası tren seferinde topluca seyahat eden AfD'li faşistlerin şiddetli saldırısına ve hakaretlerine uğradı.

Federal Polis sözcüsü dpa haber ajansına olay hakkında bilgiye sahip olduklarını söyledi ve daha fazla ayrıntı vermedi.

Gökay Akbulut karşılaştığı saldırıyı Instagram hesabından paylaştığı açıklamada anlattı.

Dün akşam IC (şehirlerarası) trende aşırı sağcıların hakaretine ve saldırısına uğradım. Heidelberg'deki bir etkinliğin ardından trenle Stuttgart'a gidiyordum. Tren erkek futbol taraftarlarıyla doluydu. Sırt çantam ve valizimle aşırı kalabalık vagonlarda ilerlemek zorunda kaldım. Tekrar tekrar cinsel tacize ve ırkçı hakarete uğradım. İlk başta oturacak yer bulduğumda rahatladım. Arkamda sürekli bağıran, şarkı söyleyen ve AfD sloganları atan bir grup erkek oturuyordu. Bağırışlar giderek yükseldikçe, grubu fotoğraflamaya başladım. Gözlüklü bir adam daha sonra kafama bira şişesi fırlattı. Tren Stuttgart istasyonuna girdiğinde, sadece hemen dışarı çıkmak istedim. Şoktaydım, çığlık attım ve polisi aradım. Hastanede tedavi gördüm. Neyse ki yaralarım ciddi değil. Göçün her şeyin en kötüsü olarak tasvir edildiği kızışmış bir toplumsal atmosfer, ilk etapta göç geçmişi olan insanlara yönelik bu tür saldırıları mümkün kılıyor. Demokratik partilerin, özellikle de CDU/CSU'nun tüm politikacılarını, tonlarını yumuşatmaya ve zamanımızın sıkıntılarına nesnel yanıtlar aramaya çağırıyorum. Siyasi sağın taleplerini benimsemek yerine, artık ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı net bir duruşa ihtiyacımız var. Ülkemizdeki durum son derece tehlikeli ve tutarlı bir politika gerektiriyor. Ayrıca Stuttgart futbol kulübünü (VfB Stuttgart) gelecekte saflarındaki bu tür aşırı sağcı taraftarlarla nasıl başa çıkmayı düşündüğünü de açıklığa kavuşturmaya çağırıyorum.

Stuttgart Futbol Kulübü: "Mümkün olan en güçlü biçimde kınıyoruz"

Stuttgart Futbol Klübü CEO'su Alexander Wehrle, öğleden sonra yaptığı açıklamada klübün saldırıyı "mümkün olan en güçlü biçimde" kınadığını söyledi. "Kendimizi [bu saldırıdan] açıkça uzakta tutuyoruz. Futbolda, Stuttgart Futbol Kulübü ailesinde ve veya toplumumuzun başka hiçbir yerinde buna yer yok." dedi.

Gökay Akbulut kim? Kayseri, Pınarbaşı, 1982 doğumlu Gökay Akbulut 1990'dan beri ailesiyle birlikte göç ettikleri Almanya'da yaşıyor. 2003'te Hamburg'da Hamm Lisesi'ni bitirdikten sonra Heidelberg'deki Ruprecht-Karls Üniversitesi'nde siyaset bilimi, sosyoloji ve kamu hukuku okudu. 2008'de bu üniversiteden yüksek lisansını aldı. Meslek yaşamında dezavantajlı gençler ve yeni göçmenlerin eğitimine dönük kuruluşlarda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2016-2017'de Stuttgart'taki Rosa Luxemburg Vakfı göç ve eğitim danışmanıydı. Akbulut, ilk kez 2017 federal seçimlerinde Bundestag'a Sol Parti'nin entegrasyon ve göç politikası sözcüsü oldu. Bundestag komisyonlarında aktif olarak çalıştı. 2021 seçimlerinde yeniden parlamentoya girmeyi başardı. Orta Anadolu Kürtleri'nden olan Akbulut, Sol Parti'nin Türkiye siyaseti kapsamında HDP/DEM Parti'yle ortak hareket ediyor.

Saldırıya tepkiler

Die Linke Mannheim örgütü cinsiyetçi ve ırkçı saldırı kınandı. Bölge sözcüsü Sven Metzmaier partinin internet sayfasında Akbulut'un uğradığı saldırıdan "Etkilen[diklerini], öfkelen[diklerini] ve Gökay’la dayanışma içinde [olduklarını] yazdı. [...] "Gökay’a yapılan saldırı bize de yapılmıştır.” dedi.

Metzmaier, saldırının etkileri konusunda da “Bu, AfD’nin halk arasında yaydığı zehrin ne kadar etkili olmaya başladığını ve tüm engellerin ortadan kalktığını gösteriyor. İnsanlar ‘yeterince Alman’ görünmedikleri için saldırıya uğruyor; kadınlara saldırı meşru görülüyor. Buna karşı kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Başaramayacaklar!” dedi.

Saldırıyı kınayan Almanya'da Kürdistanlı Toplumlar Konfederasyonu (KON-MED) Eş Başkanları Ruken Akça ve Kerem Gök de, “Sol Parti Federal Meclis üyesi Gökay Akbulut’a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz.” dedi.



KON-MED eşbaşkanları, saldırının kadın düşmanlığının da bir dışavurumu olduğunu ifade ettiler: “Gökay Akbulut, insan hakları, göçmen ve özellikle Kürt meselelerinde kilit bir aktör olmuştur. Ne yazık ki, bu kez AfD yanlısı sloganlarla gerçekleştirilen aşırı sağcı bir saldırının hedefi olmuştur. Bu saldırı yalnızca aşırı sağın yükselişinin bir başka göstergesi değil, aynı zamanda kadın düşmanlığının açık bir ifadesidir.”

(AEK)