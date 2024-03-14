“Göğ” sergisi Karşı Sanat'ta açılıyor

Ayşe Tülay'ın "Göğ" sergisi, Ezgi Bakçay'ın küratörlüğünde 15 Mart 2024, Cuma günü saat 18:00'de İstanbul'un Aznavur Pasajı'nda bulunan ve bağımsız sanatçılara destek veren Karşı Sanat'ta açılacak. Sergi 15 Nisan'a kadar, Pazar günleri hariç, ziyaretçileri bekliyor.

Hava, su ve toprak gibi temel doğal elementler, zamanla bir araya gelerek karmaşık ekolojik ilişkiler ağı oluşturur. Bu ilişkiler, başı ve sonu belirsiz, devam eden bir döngü içinde sürekli bir dönüşüm geçirir. İnsanlık, bu ekolojik döngünün bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda onu şekillendiren bir etken de olur.

Bu sürekli döngü içinde, çeşitli organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için bu temel elementleri kullanır ve sonrasında bir sonraki nesle aktarır, bu şekilde döngüye katkıda bulunur. Canlılık için gerekli koşullar sağlandığı müddetçe bu döngü aralıksız devam eder ve yaşamın kendini yenileyip sürdürmesini mümkün kılar.

Bu sürekli yenilenme ve sürdürülebilirlik süreci, doğanın kendi iç dengesini yansıtır. Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri, ekosistemlerin sağlığı ve biyoçeşitliliği için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, hava, su ve toprak gibi kaynakların korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için kritik öneme sahiptir.

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşmeyle birlikte insan etkisi, doğal döngülere daha fazla müdahale etmekte ve zaman zaman bu dengeleri olumsuz yönde değişiyor.

Bu çerçevede, Ayşe Tülay'ın "Göğ" sergisi, yereşmek (yer eşmek, kendine yer yapmak) ve göğermek (olgunlaşmak) eylemleri çerçevesinde şekillenir. Göğermek, güneşin ve havanın sağladığı elverişli koşullar altında olgunlaşan meyveleri anımsatır.

Bu süreç, insanın yaşadığı coğrafyada ekolojik şartların yanı sıra bireysel ve toplumsal bilinçle donanarak, adaletli bir sistem içerisinde kişisel gelişimini tamamlaması ve iyilik ile kötülüğün mücadelesinde iyiliğin galip gelmesini sağlayacak bir yaşam döngüsünü ifade eder.

Sanatçı, doğal ve kaçınılmaz görünen bu düşüncenin neden gerçekleşmediğini sorgular ve aile hikayesinden alınan materyallerle yapılan eserleri aracılığıyla bu düşüncenin eleştirisini sunar. Aynı zamanda, bulunduğu coğrafyanın barışçıl bir yaşam döngüsünü engelleyen yönlerine de değinir.

Ayşe Tülay hakkında

2021'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Resim ana sanat dalında Sanatta Yeterlilik derecesini, "Çağdaş Sanatta Ataerkil Failin İmgesi" başlıklı tezi ile tamamladı. 2015'te, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Resim üzerine yüksek lisansını "1990 Sonrası Sanatta Etkileşim Bağlamında Sanat Eseri ve İzleyici" konulu tezi ile aldı. 2004'te aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden lisans derecesini elde etti.

Lisans eğitimine 1990 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başlayıp tamamladı. Almanya, Romanya ve Kore'de düzenlenen çeşitli karma sergilerine katılım gösterdi.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirle Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(EG/EMK)