Goethe-Institut İstanbul projelerini tanıttı: Hanau Saldırısını merkeze alan sergi sonbaharda

Goethe-Institut İstanbul ekibi hazırladıkları kültür, konuk sanatçı programı, yaratıcı endüstriler ve Almanca dil eğitimi alanındaki çeşitli programları enstitünün İstanbul Beyoğlu’ndaki binasında tanıttı.

Enstitü Müdürü Mani Pournaghi Azar, enstitü olarak uzun zamandır ilk kez bu çapta bir basın toplantısı düzenlediklerini belirterek Almanya ile Türkiye arasındaki etkileşim ve kültür alışverişini ön planda tuttuklarını aktardı.

“Bizim için çeşitliliğin sağlanması, karşılıklı anlayış ve güven öncelikli sırada geliyor” dedi.

Hanau Saldırısını merkeze alan sergi

Enstitü birimleri ve proje direktörlerinin sunumlarıyla devam eden basın toplantısında Kültür Programları Sorumlusu Metin İlktekin, sonbaharda DEPO’da açacakları serginin duyurusunu yaptı.

Goethe Enstitüsü, 19 Şubat 2020'de Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde iki nargile salonunu hedef alan silahlı saldırıları merkeze alan Forensic Architecture sergisi “Three Doors”u Türkiye’ye taşıyor.

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Mani Pournaghi Azar, açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Projelerdeki çeşitlilikle Türkiye-Almanya toplumlarının birbirini daha iyi anlamasını hedefliyoruz. Federal Almanya’nın ulusal kültür enstitüsü olarak dünya çapında faaliyet gösteriyoruz ve Türkiye’de üç ana konuya odaklanıyoruz. Almanca dilinin öğrenilmesi ve öğretilmesi ana odağımız. Bu kapsamda Almanya’nın nitelikli iş gücü kazanması için de çalışıyoruz. İkinci önemli faaliyet amacımız değişim programlarını ve bağımsız sivil toplum ile ilişkileri hedefliyoruz. Üçüncüsü ise Almanya ile ilgili bilgi ve anlayışın buraya taşınması için çalışıyoruz.”

Culture CIVIC'in 2024 - 2029 dönemi için görüşmeleri sürüyor

Mani Pournaghi Azar daha sonra projelerin direktörlerini ve yürütücülerini tek tek sahneye çağırdı.

Culture CIVIC Kültür Sanat Destek Programı Direktörü Ayşe Utku Erarslan, Culture CIVIC’in 2021 Mart ayında başladığını ve bu kasım ayında sona ereceğini aktardı. Eraslan, 2024 - 2029 dönemi için ise görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

“Bugüne kadar 200 projeye 1.6 milyon Euro hibe verildi. Türkiye’nin 44 farklı şehrinde…” diyen Erarslan bir video göstererek projeleri ve başlıkları özetledi.

Kapsayıcılık, ifade özgürlüğü, LGBTİ+ hakları, çocuk hakları, cinsiyet eşitliği, kültürel miras, kültürel haklar, katılımcılık Culture CIVIC'in destek verdiği projelerden bazı başlıklar.

Sağlıkçılardan Almanca kurslarına rağbet

Dil Kursları ve Sınavları Müdürü Gülhan Tezcan Acar, enstitünün Türkiye’deki Almanca dil kurslarına katılımla ilgili bilgi verdi.



Pandemiden sonra kurslara katılımda büyük artış olduğunu bunun da nedeninin online dersler olduğunu aktardı. 2023 yılında toplam 12 bin 327 kursiyer olduğunu belirten Tezcan-Acar şu bilgileri paylaştı:

“Çevrimiçi kurslar sayesinde İstanbul dışında olanlara ulaşmak da kolay oldu. Kursa katılanların çoğunluğu 25-35 yaş arası. Birçoğu Almanya’da master’a devam etmek isteyenler. Nitelikli iş gücü olarak Almanya’ya gitmek isteyenler de Almanca kurslarına geliyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar. Bu yıl ortalama 6 bin kişi dil sınavlarına katılıp sertifika alıyor. 2022’de 4 bin 806 kişi katıldı, 2023’te bu sayı 6 bin 193 kişi oldu. 2023 yılında İstanbul, İzmir ve Ankara da dahil toplam kursiyer sayısı 22 bin 686 kişiydi.”

DEPO’da sergi

Metin İlktekin DEPO'da ırkçılık karşıtı bir sergi yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Devlet eliyle işlenmiş şiddetin ve insan hakkı ihlallerinin nerelerde olduğunu anlatan bir sergi. İngiltereli ekip Forensic Architecture’un daha önce Almanya’da açtığı “Three Doors” sergisi sonbaharda İstanbul’da olacak. Bu sergiyi eleştirel bir öz değerlendirme olarak ele almak istiyoruz. Irkçılık global bir sorun olarak karşımızda duruyor. Serginin çıkış noktası ise Almanya’da 19 Şubat 2020’de, aralarında Türkiyelilerin de bulunduğu 9 göçmenin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya odaklanıyor."

Forensic Architecture: “Adli Mimarlık”, merkezi Londra Üniversitesi Goldsmiths'te bulunan, dünya çapındaki devlet şiddeti ve insan hakları ihlallerini araştırmak için mimari teknikler ve teknolojiler kullanan çok disiplinli bir araştırma grubu.

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“Şehrin ana akımın dışında kalan yerlere de destek vermek istiyoruz” diyen İlktekin, Kino24 etkinliği kapsamında da Almanya’da üretilmiş yeni filmleri nisan ayından itibaren İstanbul’a getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Deprem bölgesine destek

Enstitü Müdürü, “Mekânlar giderek kısıtlanıyor, artık daha az serbest alanın olduğunu görüyoruz. Mekân ve alanların oluşturulması önemli” diyerek Kültür için Alan Projesi Direktörü Caroline Abstein’a söz verdi. Abstein, Antep, Diyarbakır ve İzmir’de projeler yürüttüklerini, bu sene de özellikle deprem ve artan kiralar nedeniyle kullanılamayan mekânlar için destekler olacağını aktardı.

Kütüphane Sorumlusu Sanem Yardımcı da mayıs başında Kapadokya’da yapılacak Çocuk Kitapları Festivali ve Tanpınar Edebiyat Festivali’ne destek verdiklerini belirtti. Tanpınar Festivali için Almanya’dan dört yazarı davet ettiklerini söyledi.

Tarabya Kültür Akademisi ile ilgili bilgilendirmeyi ise Akademi Müdürü Rüdiger Kappes yaptı.(AÖ)