Göçmenlerin yüzde 75'i iklim krizinden etkilenen ülkelerde

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında 13 uzman kuruluş, araştırma kurumu ve mültecilerin liderliğini yaptığı gruplarla işbirliği içinde iklim krizinin yerinden edilenlere etkisine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Dünya genelinde zorla yerinden edilen 120 milyondan fazla kişinin 4'te 3'ü iklim değişikliğinden ağır şekilde etkilenen ülkelerde yaşıyor. Bunların yarısı ise Etiyopya, Haiti, Myanmar, Somali, Sudan ve Suriye gibi hem çatışma hem de ciddi iklim tehlikelerinden etkilenen yerlerde bulunuyor," dendi.

2040'a kadar aşırı iklim olaylarıyla ilgili tehlikelerle karşı karşıya olan ülke sayısının 3'ten 65'e çıkmasının beklendiği aktarılan raporda, bu ülkelerin büyük çoğunluğunun yerinden edilmiş insanlara ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

#COP29 Bakü’de başladı

“İklim acil durumu, derin bir adaletsizliği temsil ediyor”

Raporda görüşlerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, iklim krizinin, "dünyanın en savunmasız insanlarının" hayatlarını derinden etkileyen sert bir gerçeklik olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Grandi, şöyle dedi:

“İklim krizi, çatışma ve güvensizlik nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda insana ev sahipliği yapan bölgelerde yerinden edilmeye yol açıyor, onların sıkıntılarını daha da kötüleştiriyor ve gidecekleri güvenli bir yer bırakmıyor. İklim acil durumu, derin bir adaletsizliği temsil ediyor.

“Kaçmaya zorlanan insanlar ve onları barındıran topluluklar, karbon emisyonlarından en az sorumlu olmalarına rağmen en yüksek bedeli ödüyor. Milyarlarca dolarlık iklim finansmanı onlara asla ulaşmıyor ve insani yardım giderek büyüyen açığı yeterince kapatamıyor.” (TY)