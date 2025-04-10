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HABER
Yayın Tarihi: 10 Nisan 2025 17:38
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2025 17:45
3 dk Okuma

"Göçmen işçiler harcanabilir işçiler olarak görülüyor"

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı'ndan Eylem Çağdaş, Zongultak'ta öldürülen Afganistanlı göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin 11 Nisan’da görülecek karar duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

Doğa Tekneci
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
"Göçmen işçiler harcanabilir işçiler olarak görülüyor"

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışırken cesedi ormanda yakılmış halde bulunan Afganistanlı göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin 11 Nisan’da görülecek davası öncesi açıklama yaptı.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) İstanbul Şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eylem Çağdaş, bu duruşmada karar çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

30 Ocak’taki duruşmada savcının mütalaa verdiğini hatırlatan Çağdaş “Savcı Nourtani'nin öldürülmesini ‘iş kazası’, cesedini ‘delil’, yakılmasını ise ‘delillerin yok edilmesi’ yönünde değerlendirme yaptı. Bu durumu davanın cezasızlıkla sonuçlanacağı yönündeki endişelerimizi artırıyor” dedi.

“TTK kaçak ocaklarda denetim yapmıyor”

Kaçak madenin sahibi Enver G.’nin Nourtani'nin cesedini yakmak için benzin alırken ve eşyalarını yakarken çekilen görüntülerinin savcılık mütalaasından hemen sonra ortaya çıktığını söyleyen Çağdaş, mahkemeden yeni delilleri değerlendirilmesini istedi.

Ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) sorumluluğunun göz önünde bulundurulmasını talep etti:

“Mahkeme, ocakları denetlemesi gereken TTK’nin yeterli denetim yapmadığı ve işçilerin iş güvenliği koşullarından yoksun çalışma ortamlarında çalışmak zorunda bırakıldığı gerçeğini göz önünde bulundurmalı. Yeni delillerin yanında kamu kurumlarının sorumluluğunu da dikkate almalı.”

 “Göçmen işçilerin hayatı patronların gözünde ucuz”

Çağdaş, göçmen madencilerin kaçak ocak patronları tarafından ‘harcanabilir işçiler’ olarak görüldüğünü ekledi ve Nourtani’nin yaşamına kastedilen binlerce göçmenden biri olduğunu söyledi.

“Patronların gözünde işçilerin yaşamı kaçak madenlere kesilen para cezasından daha ucuz” diyen Çağdaş, Nourtani’nin yakılmasının hastaneye götürülmesinden daha kolay göründüğünü anlattı.

Devamında şöyle konuştu:

"Hiçbir işçi sağlığı ve güvenliği önlemini yerine getirmemek, işçileri sigortasız çalıştırmak, her tür denetimden kaçınmak üzere, ülkeyi yönetenlerin de göz yummasıyla kaçak ocak işleten patronların, işçileri bizzat yakarak öldürse dahi cezalandırılmak istenmediği bu düzeni kabul etmiyor, bu davada, sorumlular ve sanıklar hakkında çıkacak adaletli bir kararın, bundan sonraki tüm maden ocağı işletmecileri için de emsal oluşturacağını biliyoruz. 

Bu nedenle herkesi, cinayetten sorumlu tüm faillerin hak ettikleri cezaları alması için, Nourtani’nin katillerinin yargılandığı davanın 11 Nisan günü Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek altıncı duruşmasına katılmaya, takipçisi olmaya çağırıyoruz."

Karabulut: Güvenceli çalışma alanı sağlayacak mekanizmalar eksik

Basın açıklamasından sonra Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, madenlerde yaşanan işçi cinayetlerinin katillerin cezasız bırakıldığını ifade etti. Göçmen işçiler açısından güvenceli çalışmanı sağlayacak mekanizmaların eksik olduğunu belirten Karabulut, davanın takipçisi olacaklarını belirtti:

“Göçmen işçilerde, Türkiyeli işçilerde insanca çalışma koşullarının yaratılması için mücadelenin büyütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir iş cinayeti rejimi haline gelen Türkiye'deki çalışma yaşamı göçmen işçiler için daha da ağır bir durumda. Bu anlamda sendikal alanda ve emek alanında görev alarak mücadeleyi bütümemiz gerektiğini belirtiyoruz.”

İlik: Adalet sesini büyütelim

EMEP MYK üyesi Hazal İlik mülteci ve Türkiyeli işçilerin insanca çalışma ve yaşam koşullarına sahip olabilmesi için ses yükseltmeye davet etti:

“Patronlar, güçlerini mülteci işçilerin tıpkı diğer işçilerde olduğu canlarının alınabileceği kolayca işten çıkarılabileceği, haklarının ödenmeyebileceği, bu sınırsız, kuralsız sömürü düzeninden alıyorlar. Bütün Türkiye'nin işçileri ve emekçileri Nourtani'nin davasına sahip çıkmaya, onun için adalet sesini büyütmeye davet ediyoruz.”

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(DT/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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