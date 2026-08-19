Göçmen Dayanışma Ağı: 72 bin kişi sınırı yüzerek Ceuta'ya geçmeye çalıştı

Göçmen Dayanışma Ağı, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde İspanya’nın Kuzey Afrika kıyısındaki Ceuta kentinde Temmuz ayı sonunda yaşanan göçle ilgili açıklama yaptı.

İspanya sınırında göç ve can kayıpları: “Olağanüstü ve vahim bir durum”

“Yalnızca 24 saat içinde yaklaşık 72 bin kişi sınırı yüzerek geçmeye çalıştı” denilen açıklamada İspanya'nın politikasına tepki gösterildi.

Bu sırada çok sayıda insan yaşamını yitirdi, yaralandı ve kayboldu. Ceuta’da yaşananlar, göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayan sınır politikalarının ağır sonuçlarını bir kez daha ortaya koydu.

Bölgedeki yoksulluk, genç işsizliği, sosyal güvencesizlik ve daha iyi bir yaşam arayışı, güvenli ve yasal göç yollarının yetersizliğiyle birleşerek insanları tehlikeli yollara itiyor.

Ceuta’da ölü ve kayıpların gerçek sayısı hâlâ belirsiz. İspanyol adli tıp birimleri 7 Ağustos itibarıyla 80 cenazenin kendilerine teslim edildiğini, bunlardan yalnızca 4 kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı. İnsan Hakları Derneği ise 141 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu durum, öncelikli olarak ölü, yaralı, kayıp ve geri gönderilen kişilere ilişkin bilgilerin eksiksiz biçimde kayıt altına alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

90 kişilik kapasiteye sahip geçici kabul merkezinde yaklaşık bin 100 çocuk bulunuyor. Merkezlerin yetersizliği nedeniyle binden fazla çocuk sokakta ve güvencesiz koşullarda yaşamak zorunda. Hastanelere yansıyan cinsel saldırı vakaları da çocukların ne kadar savunmasız bırakıldığını gösteriyor. Refakatsiz çocukların barınma, sağlık ve korunma ihtiyaçlarının karşılanması hem insan hem de çocuk haklarının gereğidir.

Ceuta’da yaşanan ölümler ve geri göndermeler bütün yönleriyle bağımsız biçimde soruşturulmalıdır.

İspanya makamları, ölümler ve kayıplarla ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmalı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine ulaştırılması için gerekli çalışmaları yürütmelidir.

Ceuta’da hayatını kaybedenler ve kaybolanlar için adalet sağlanmalı, hak ihlallerinden sorumlu olanlar hesap vermelidir.