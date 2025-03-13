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Yayın Tarihi: 13 Mart 2025 12:25
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2025 12:52
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GÖÇİZDER'i kapatma gerekçesi: Devletin operasyonlarını zulüm gibi gösteriyor

Bakırköy Adliyesi 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, GÖÇİZDER hakkında verdiği fesih kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme derneğin, 1990'lı yıllardaki köy boşaltmalarında "devletin vatandaşlarına zulmettiği ve zorla yerlerinden ettiği algısı oluşturmaya çalıştığı” ileri sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
GÖÇİZDER'i kapatma gerekçesi: Devletin operasyonlarını zulüm gibi gösteriyor

Zorla yerinden edilenlere dönük çalışma yürüten Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) hakkında verilen fesih kararının gerekçesi açıklandı.

Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Aralık 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında dernek hakkında feshedilmesine karar verdi.

Mahkeme gerekçeli kararda, GÖÇİZDER Eşbaşkanları Kamile Kandal ile Mehmet Boğatekin’in de aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davaya atıf yaptı.

GÖÇİZDER karar duruşması: Dernek feshedildi
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24 kişi hakkında beraat kararı verdiğini ancak bu kararın derneğin feshi kararına gerekçe yapılamayacağı belirtildi. Fesih kararının derneğin yöneticileriyle değil, derneğin tüzel kişiliğiyle ilişkili olduğu ifade edildi.

Kararda, derneğin faaliyetlerine ve yaptığı projelere yer veren mahkeme, GÖZÇİZDER’in 1990’lı yıllardaki köy boşaltmalarıyla ilgili çalışmalarına değindi.

Kararda derneğin, köy boşaltmalarından sadece devleti sorumlu tuttuğu, “devletin vatandaşlarına zulmettiği, zorla yerlerinden ettiği algısı oluşturmaya çalıştığı”, “operasyonların zulüm gibi gösterdiği” öne sürüldü.

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Ayrıca derneğin Avrupa Birliği'nden (AB) bütçe alarak çıkardığı yayınlara da vurgu yapıldı. Göçe zorlanan kişilerin konuşmalarının yer verildiği yayınlarda da "devletin kötü gösterildiği" belirtildi. 

Mahkeme, derneğin çalışmalarıyla “hakkın amacını açıkça kötüye kullandığını” ve “emredici hükümlere aykırı devamlı faaliyetlerde bulunduğunu" iddia ederek fesih kararının yerinde olduğunu savundu. 

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
GÖÇİZDER
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