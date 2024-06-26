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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2024 11:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 11:27
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GÖÇİZDER davasında tekrar MASAK raporu istendi

GÖÇİZDER davasının duruşması, yayın ve materyallere dair MASAK raporunun sunulmaması nedeniyle ertelendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
GÖÇİZDER davasında tekrar MASAK raporu istendi

Zorla yerinden edilenlere dönük çalışma yürüten Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) hakkında faaliyetleri gerekçe gösterilerek açılan kapatma davasının 4’üncü duruşması Bakırköy Adliyesi 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, bazı dernek yöneticileri ile avukatlar katıldı. 

MA’nın haberine göre; mahkeme, bir önceki duruşmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazısı yazılarak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) araştırma tutanağına dayanak yapılan derneğin tüm yayın ve materyallerinin mahkemeye gönderilmesini istemişti.

Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan müzekkereye cevap gelmediği duruşmada belirtildi. 

Mahkeme, dernek üye ve yöneticilerinin "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı ve beraat ettikleri İstanbul Adliyesi 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, MASAK raporlarında yer alan derneğe ait yayın ve materyallerin gönderilmesi talebinde bulundu. Duruşma 11 Ekim'e ertelendi. 

(RT)

GÖÇİZDER göçizder davası
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