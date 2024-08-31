Göç İzleme Derneği’nin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla, "terör örgütlerine finansman sağladıkları" iddiasıyla Göç İzleme Derneğinin (GÖÇİZDER) ve pek çok kişinin mal varlığı hakkında dondurulma kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan kararla, 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu:

“6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.”

GÖÇİZDER’e davalar Yerinden edilenlere dönük çalışma yürüten Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) eşbaşkanlarının da aralarında olduğu 23 dernek yöneticisi ve üyesi hakkında açılan davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat’ta görülen duruşmada tüm sanıkların beraatına hükmetti. GÖÇİZDER’e açılan kapatma davası ise Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sürüyor. 26 Haziran’da görülen son duruşmada mahkeme, MASAK raporlarında yer alan derneğe ait yayın ve materyallerin gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Ekim’de görülecek.

(AS)