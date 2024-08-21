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Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 18:32
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 18:44
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Göç İdaresi, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Göç İdaresi, Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 238 bin 768 olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Göç İdaresi, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
*Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 238 bin 768 olduğunu açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan hesabından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce birçok defa ifade edildiği gibi ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuktur. Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.”

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada vatandalık verilen Suriyeli sayısının 238 bin 768 olduğunu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğunu belirtti.

(RT)

göç idaresi başkanlığı suriyeli
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