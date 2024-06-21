Göç İdaresi, İstanbul verilerini paylaştı: 1 milyon 87 bin 17 göçmen var

Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da 2,5 milyona yakın mülteci var" açıklamasının ardından İstanbul'daki mülteci sayısını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen, gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" diyen Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul’da, 530 bin 612 'Geçici Koruma Kapsamında Suriyeli', 3 bin 252 'Uluslararası Koruma Kapsamında Yabancı' ve 553 bin 153 'İkamet İzniyle Kalan Yabancı' olmak üzere; toplam 1 milyon 87 bin 17 göçmen bulunduğunu belirtti.

Kayıtlı olan göçmen sayısını açıklayan Göç İdaresi, kayıt dışı göçmen sayısına dair ise bilgi vermedi.

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İmamoğlu, önceki gün Almanya’nın Düsseldorf kentinde, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) üyelerinin düzenlediği toplantıya katılmıştı.

Toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, özetle şunları söylemişti: "Mülteci meselesinin Avrupa’dan şöyle izlediğinizi görüyorum. ‘Türkiye, bu konuda duvar olsun. Oradan geçmesin de ne olursa olsun.’ Bir; insani değil mülteciler adına. İki; Türkiye, böyle bir ülke değil. Hiçbir ülke böyle olamaz. Hiçbir ülkeyi böyle bir haksızlığa tabi tutamayız. Mülteci meselesi, evrensel bir sorundur, global bir sorundur. Kaynağı açlık olabilir, susuzluk olabilir, iklim krizi olabilir. Daha kötüsü, savaş olabilir.

2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul’da.Yani 10 senelik faturadan bahsediyoruz. 10 senede 2,5 milyon ne demek biliyor musunuz? 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık."

(RT)