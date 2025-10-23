Göbeklitepe’de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor

Urfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Neolitik arkeolojik sit alanı Göbeklitepe’deki yeni bir kazı alanı ziyarete açılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2018’de dahil edilen Göbeklitepe’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 1995’ten bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor.

Şu ana kadar ziyaretçiler, beyaz koruma çatısıyla örtülü Göbeklitepe Kazı Alanı 1 (GT1) bölümünü gezebiliyordu. Ancak bu alanın hemen kuzeybatısında, yeşil çatıyla örtülü Göbeklitepe Kazı Alanı 2’nin (GT2) yaklaşık bir ay içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte ziyaretçiler, Neolitik Dönem’e ait, üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı “T” biçimli dikili taşları yakından görebilecek.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Göbeklitepe’ye gelen ziyaretçi sayısının her yıl arttığını belirterek, alanın daha konforlu ve anlaşılır şekilde gezilebilmesi için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

GT2’de kazılar devam edecek

Ziyarete açılacak alanda kazı çalışmalarının süreceğinin bilgisini veren Karul, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre şöyle dedi:

“GT2 alanında bir platform inşa ediyoruz. Bu ahşap platform tamamlandığında, kazı alanı da ziyaretçilerin erişimine açılacak. Ancak oradaki çalışmalarımızda hâlâ yapacak çok işimiz var. Çalışmaları ziyarete açık bir alanda sürdürmekten rahatsızlık duymuyoruz. GT1 çatı alanında olduğu gibi hem kazılar yapılacak hem de ziyaretçiler, alana zarar vermeyecek ölçüde erişim sağlayabilecek.”

Önceliklerinin arkeolojik alanın korunması olduğunu dile getiren Karul, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Herkesin her yeri görmeye hakkı var ama önceliğimiz, arkeolojik alanların korunması, sağlıklı biçimde araştırılması ve bu süreç tamamlandıktan sonra ziyarete açılmasıdır. Şundan kimsenin kuşkusu olmasın, hem Bakanlık hem de biz arkeologlar, elde ettiğimiz veriler ve alanlara erişim konusunda buraya ilgi duyanlara her zaman öncelik veriyoruz.” (TY)