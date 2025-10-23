ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2025 16:54
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 17:53
2 dk Okuma

Göbeklitepe’de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor

Ziyaretçiler, üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı “T” biçimli dikili taşları yakından görebilecek.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Göbeklitepe’de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Urfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Neolitik arkeolojik sit alanı Göbeklitepe’deki yeni bir kazı alanı ziyarete açılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2018’de dahil edilen Göbeklitepe’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 1995’ten bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor.

Şu ana kadar ziyaretçiler, beyaz koruma çatısıyla örtülü Göbeklitepe Kazı Alanı 1 (GT1) bölümünü gezebiliyordu. Ancak bu alanın hemen kuzeybatısında, yeşil çatıyla örtülü Göbeklitepe Kazı Alanı 2’nin (GT2) yaklaşık bir ay içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte ziyaretçiler, Neolitik Dönem’e ait, üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı “T” biçimli dikili taşları yakından görebilecek.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Göbeklitepe’ye gelen ziyaretçi sayısının her yıl arttığını belirterek, alanın daha konforlu ve anlaşılır şekilde gezilebilmesi için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

GT2’de kazılar devam edecek

Ziyarete açılacak alanda kazı çalışmalarının süreceğinin bilgisini veren Karul, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre şöyle dedi:

“GT2 alanında bir platform inşa ediyoruz. Bu ahşap platform tamamlandığında, kazı alanı da ziyaretçilerin erişimine açılacak. Ancak oradaki çalışmalarımızda hâlâ yapacak çok işimiz var. Çalışmaları ziyarete açık bir alanda sürdürmekten rahatsızlık duymuyoruz. GT1 çatı alanında olduğu gibi hem kazılar yapılacak hem de ziyaretçiler, alana zarar vermeyecek ölçüde erişim sağlayabilecek.”

Önceliklerinin arkeolojik alanın korunması olduğunu dile getiren Karul, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Herkesin her yeri görmeye hakkı var ama önceliğimiz, arkeolojik alanların korunması, sağlıklı biçimde araştırılması ve bu süreç tamamlandıktan sonra ziyarete açılmasıdır. Şundan kimsenin kuşkusu olmasın, hem Bakanlık hem de biz arkeologlar, elde ettiğimiz veriler ve alanlara erişim konusunda buraya ilgi duyanlara her zaman öncelik veriyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
göbeklitepe UNESCO urfa arkeolojik kazılar
ilgili haberler
Göbeklitepe’de duvarın içerisine yerleştirilmiş insan heykeli bulundu
20 Eylül 2025
/haber/gobeklitepede-duvarin-icerisine-yerlestirilmis-insan-heykeli-bulundu-311723
“Göbeklitepe ve Karahantepe'deki bulgular tarihe yeni yorumlar getirebilir”
29 Temmuz 2024
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-deki-bulgular-tarihe-yeni-yorumlar-getirebilir-297975
Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu
30 Eylül 2023
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-de-yeni-heykeller-bulundu-285617
Göbeklitepe’de fotoğraflarla yazılan yeni bir hikâye
24 Haziran 2023
/yazi/gobeklitepe-de-fotograflarla-yazilan-yeni-bir-hikaye-280758
Göbeklitepe'yi Sanal Ortamda 1 milyon 673 bin Kişi Ziyaret Etti
20 Mayıs 2020
/haber/gobeklitepe-yi-sanal-ortamda-1-milyon-673-bin-kisi-ziyaret-etti-224542
Tarihi Yanıltan Keşif: Göbeklitepe
26 Şubat 2010
/haber/tarihi-yaniltan-kesif-gobeklitepe-120321
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Göbeklitepe’de duvarın içerisine yerleştirilmiş insan heykeli bulundu
20 Eylül 2025
/haber/gobeklitepede-duvarin-icerisine-yerlestirilmis-insan-heykeli-bulundu-311723
“Göbeklitepe ve Karahantepe'deki bulgular tarihe yeni yorumlar getirebilir”
29 Temmuz 2024
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-deki-bulgular-tarihe-yeni-yorumlar-getirebilir-297975
Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu
30 Eylül 2023
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-de-yeni-heykeller-bulundu-285617
Göbeklitepe’de fotoğraflarla yazılan yeni bir hikâye
24 Haziran 2023
/yazi/gobeklitepe-de-fotograflarla-yazilan-yeni-bir-hikaye-280758
Göbeklitepe'yi Sanal Ortamda 1 milyon 673 bin Kişi Ziyaret Etti
20 Mayıs 2020
/haber/gobeklitepe-yi-sanal-ortamda-1-milyon-673-bin-kisi-ziyaret-etti-224542
Tarihi Yanıltan Keşif: Göbeklitepe
26 Şubat 2010
/haber/tarihi-yaniltan-kesif-gobeklitepe-120321
Sayfa Başına Git