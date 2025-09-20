ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2025 11:41
2 dk Okuma

Göbeklitepe’de duvarın içerisine yerleştirilmiş insan heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: “Bu heykelin orada yer alması, Neolitik döneme ilişkin pek çok algının da yeniden şekillenmesine yol açıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Göbeklitepe’de duvarın içerisine yerleştirilmiş insan heykeli bulundu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Urfa’da “Tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de yürütülen kazılarda bir duvarın içerisine sırtüstü yerleştirilmiş insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Göbeklitepe’deki keşfe ilişkin, “Bu heykelin orada yer alması, adak niteliğinde çok özel bir anlam taşırken, Neolitik döneme ilişkin pek çok algının da yeniden şekillenmesine yol açıyor,” dedi.

Yazgı, 12 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe’nin geçmişiyle tüm insanlık tarihine ışık tuttuğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Göbeklitepe’nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yeni bir eser bulduk. Adak olarak bir duvarın içerisine yerleştirilmiş çok özel bir insan heykeli bulundu. Göbeklitepe’deki kazı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir şekilde ekiplerimiz burada çıkan tüm eserlerin incelemesini yapıyor. Ekibimizin çalışmaları yoğun bir şekilde yürüdükçe daha birçok keşif ve yeni buluntuları halkımızla buluşturacağız.”

Tarihi Yanıltan Keşif: Göbeklitepe
26 Şubat 2010

“Dönemin heykeltıraşlığındaki başarının simgesi”

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da ayak kısmı eksik olan heykelin baş ve gövdesinin ise net bir şekilde ayırt edildiğini belirtti.

Karul, eserin duvarın içerisinde olmasının işlevini tam olarak tanımlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Heykelin alandaki bir ritüelin parçası olabileceğini anlatan Karul, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamasına şöyle devam etti:

Neolitik dönemde sıkça karşılaştığımız bir durum heykellerin varlığı, bu heykelin bir duvarın içerisine ilk kez sırtüstü yatırılmış ve kırık bir halde oraya konulmuş olması daha fazla ilerleyen dönemde yorumlanabilir. Tarih öncesi Göbeklitepe’de heykeltıraşlık alanındaki başarının estetik ve etkileyici bir üslupla eserlere aktarıldığını gözlemliyoruz. Heykelin neden orada olduğu gibi yorumları zamana yaymak daha doğru olacaktır.” (TY)

