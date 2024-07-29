“Göbeklitepe ve Karahantepe'deki bulgular tarihe yeni yorumlar getirebilir”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, bugünkü Urfa ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte yürütülen "Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi" ile ilgili soruları yanıtladı.

Neolitik Döneme ait kazıların büyük önem taşıdığını söyleyen Yazgı, kentte eş zamanlı 12 ayrı bölgede kazı çalışması yapıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Yazgı, Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de yer aldığı Taş Tepeler Projesi'nin, “tarihin akışına yön verdiğini” belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karahantepe kazımızla birlikte şu anda bugüne kadar eşine rastlanmamış çok sayıda özel kültür varlıklarımıza ulaştık. Şu anda bilimsel çalışmalarının devam ettiği birçok yapıya ulaştık. Bu bilimsel çalışmaların akabinde Karahantepe ile birlikte Göbeklitepe ve daha sonra şu anda kazılan diğer tepelerimizle birlikte bu kültür varlıkları sayısının katlanarak artacağını düşünüyoruz."

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

Dünya Neolitik Kongresi

Göbeklitepe ve Karahantepe'de ortaya çıkarılan her bir eseri dünyanın yakından takip ettiğini anlatan Yazgı, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Göbeklitepe ve Karahantepe dönemsel olarak birbirine benzer dönemler ifade ediyor. Göbeklitepe ve Karahantepe yapısal olarak çok daha farklı anlamlar yüklenmiş iki tane yapı ve bundan sonra çıkacak olan yapılar da belki hem fonksiyon anlamında hem de o dönemki kullanım amaçları anlamında, tarihimizde çok daha farklı yorumlar getirmek zorunda kalacak.

"Tabii bu Kasım'da Şanlıurfa'da yapacağımız Dünya Neolitik Kongresi'nde de özel olarak ele alınacak. Kongreden çıkacak bu bilimsel sonuçların da dünyada oldukça ses getireceğini düşünüyoruz." (TY)