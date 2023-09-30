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YAŞAM
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 14:06
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2023 14:47
2 dk Okuma

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, "H şeklinde" bir sembol, bir hilal, iki yılan ile üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/09/30/gobeklitepe-ve-karahantepe-de-yeni-heykeller-bulundu.jpg
Kültür ve Turizm Bakanlığı

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk boyalı heykel, Karahantepe'de ise en gerçekçi insan heykellerinden biri bulundu.

Dünyanın En Eski Tapınağı Göbeklitepe
Dünyanın En Eski Tapınağı Göbeklitepe'ye Beton Dökülüyor
20 Mart 2018

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni buluntular gün yüzüne çıkıyor.

Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler Projesi kapsamında, bu yıl 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda, son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

Yürütülen kazı çalışmalarında Göbeklitepe'nin "D yapısında" kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu.

Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülen eser, döneminden bugüne uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, "H şeklinde" bir sembol, bir hilal, iki yılan ile üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde yer alıyor.

Göbeklitepe’de fotoğraflarla yazılan yeni bir hikâye
Göbeklitepe’de fotoğraflarla yazılan yeni bir hikâye
24 Haziran 2023

Gerçekçi insan heykeli

Karahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında ise bir insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli, bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş bulundu. 

(EMK)

göbeklitepe
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