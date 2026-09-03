Gloria Steinem kimdir?

ABD’de feminist hareketin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Steinem, özellikle 1970’lerde yükselen kadın hareketinin önde gelen figürlerinden biri oldu. Feminist yayıncılığın önemli kurumlarından Ms. dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Çocukluğu ekonomik zorluklar içinde geçen Steinem, annesinin sağlık sorunları nedeniyle küçük yaşta ailesine destek olmak zorunda kaldı. Washington D.C.’de lise eğitimini tamamladıktan sonra Smith College’da öğrenim gördü.

Gazeteciliğe 1960’lı yıllarda başlayan Steinem, kadınların toplumdaki konumunu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan yazılarıyla dikkat çekti. 1963’te Playboy Club’da garson olarak çalışarak kulüpte çalışan kadınların koşullarını konu alan bir araştırma yazısı hazırladı. 1962’de ise evlilik ve kariyer arasında sıkışan kadınların yaşadığı baskıları ele alan bir makale yayımladı. Bu çalışmalarının ardından feminist hareket içinde daha görünür hale geldi.

Steinem, feminist hareketin farklı kesimlerini bir araya getiren çalışmalarda yer aldı. Avukat ve aktivist Florynce Kennedy ile birlikte ülke çapında toplantılara katıldı. 1971’de National Women’s Political Caucus ve Women’s Action Alliance’ın kurucuları arasında yer aldı. Aynı dönemde kadın emeği ve sendikal örgütlenme alanındaki çalışmalara da destek verdi.

1972’de feminist Ms. dergisinin kuruluşunda öncü rol üstlenen Steinem, dergide 1978’e kadar yazarlık yaptı. Dergi daha sonraki yıllarda yeniden yayımlandığında danışman yayıncı olarak görev aldı. 1991’de kadınların siyasi ve toplumsal haklarına odaklanan Choice USA dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Steinem yalnızca gazetecilik ve yayıncılık alanında değil, kürtaj hakkı, kadınların siyasi temsili, çalışma yaşamında eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi başlıklarda da mücadele yürüttü. 1993 yılında National Women's Hall of Fame'e kabul edildi.

Gazetecilik çalışmalarının yanı sıra çok sayıda kitap kaleme alan Steinem’in eserleri arasında Outrageous Acts and Everyday Rebellions, Marilyn: Norma Jean, Revolution from Within ve Moving beyond Words bulunuyor. Revolution from Within, Türkçeye İçimizdeki Devrim adıyla çevrildi.

Steinem, feminist hareketin tarihine ilişkin çalışmaları, yazıları ve siyasi aktivizmiyle ABD’de ve dünyada kadın hakları mücadelesinin sembol isimlerinden biri oldu.

92 yaşında bugün hayatını kaybeetti. Gloria Steinem, 25 Mart 1934’te ABD’nin Ohio eyaletindeki Toledo kentinde doğdu.

(EMK)