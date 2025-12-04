Global firmalar, aşırı işlenmiş gıdalar nedeniyle ABD'de davalık oldu

ABD'de San Francisco Kent Savcılığı, gıda sektörünün devleri arasında gösterilen Coca-Cola ve Nestle gibi firmalardan, aşırı işlenmiş ürünlerle kamu sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle davacı oldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre San Francisco Kent Savcısı David Chiu, mahkemeye sunduğu belgede, ülkedeki birçok global firmanın aşırı işlenmiş gıda ürünleri üretimi ve reklamı aracılığıyla, California eyaletinin kamu zararını ve haksız rekabeti önlemeye ilişkin yasaları ihlal ettiğini savundu.

Şekerleme, cips, kahvaltılık gevrek, enerji içeceği gibi aşırı işlenmiş gıda maddelerinin kamu sağlığı zararlarına ilişkin bilimsel araştırmalara yer veren Chiu, şirketlerin "sahte reklamcılık" yapmasının önlenmesini ve bu ürünlerin çocuklara tanıtımına kısıtlamalar getirilmesini istedi.

Mahkemeden firmalara, aşırı işlenmiş gıdaların sağlığa zararları konusunda tüketicileri bilgilendirmelerini ve bu ürünlerin tüketiminin yerel hükümetlere yüklediği sağlık masraflarının karşılanması için para cezası ödemelerini talep etti.

Belgede adı geçen 10 firma arasında gıda sektörünün devlerinden sayılan Coca-Cola, Nestle, PepsiCo, Kraft Heinz, Kellogg gibi firmalar da yer aldı.

Chiu, basına dava hakkında yaptığı açıklamada, "Yiyecekleri, insan vücudu için tanınmaz ve zararlı hale getirdiler. Kamu sağlığı krizini kasten çıkaran bu şirketler, büyük karlar elde ettiler ve şimdi yol açtıkları hasarın sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın haberine göre, aşırı işlenmiş ürünler artık Amerikan gıda arzının yüzde 70'ini oluşturuyor.

San Francisco, daha önce halk sağlığı davalarında elde edilen başarılar nedeniyle örnek bir şehir olarak gösteriliyor. Bunlar arasında 1998'de tütün şirketlerinden 539 milyon dolar tazminat ve 19 yıl süren bir davanın ardından kurşunlu boya üreticilerinden 21 milyon dolar tazminat kazanılan dosyalar bulunuyor.

