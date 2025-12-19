ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 13:22 19 Aralık 2025 13:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 15:58 19 Aralık 2025 15:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Global Academy'den "Barış Gazeteciliği" atölyesi

Kadir Has Üniversitesi Senato Salonu'nda 10-11 Ocak 2026 tarihinde yapılacak olan Barış Gazeteciliği atölyesi uluslararası ilişkiler, güvenlik çalışmaları ve siyaset bilimi teorilerini gazetecilik pratikleriyle buluşturmayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

Global Academy ev sahipliğinde Kadir Has Üniversitesi Senato Salonu'nda Barış Gazeteciliği atölyesi düzenlenecek.

15 Eylül 2025

Barış inşasına katkı sunacak içerikler nasıl oluşturulmalı?

Şiddet dili ve propagandadan arınmış, sesleri duyulmayan kırılgan grupları gözeten ve toplumsal dayanıklılığı artıran bir habercilik modelinin tartışılacağı atölye iki gün sürecek, 18-35 yaş aralığında katılımcılara açık olacak.

Eğitimler, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Mustafa Aydın, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. Esra Dilek ve Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi Dr. Doğuş Sönmez tarafından verilecek.

29 Mart 2016

Disiplinler arası bir yaklaşımla hayata geçirilecek olan atölye; uluslararası ilişkiler, güvenlik çalışmaları ve siyaset bilimi teorilerini gazetecilik pratikleriyle buluşturmayı hedefliyor. Çalışma, katılımcıların bölgesel sorunları ve çatışma dinamiklerini doğru analiz etmelerini, dezenformasyonla mücadele yetkinliği kazanmalarını ve barış inşasına katkı sunacak yaratıcı içerikler üretmelerini de amaçlıyor.

Atölye Programı

1. Gün, Sabah (09:30–12:30)

  • Açılış ve katılımcıların tanışması
  • Barış gazeteciliği: Neden ve Nasıl?
  • Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümü; Temel Kavramlar
  • Bilgi Kirliliği, Yanlış Haber, Yönlendirme, Doğruluk Kontrolü

1. Gün, Öğleden Sonra (14:00–17:30)

  • Bölgesel bir sorunun (örn. Suriye İç Savaşı, Türk-Yunan Gerginlikleri vb) uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi yaklaşımları çerçevesinde tarihsel ve güncel analizi
  • Belirlenen bölgesel sorun üzerinde örnek haber analizleriyle barış gazeteciliği ile çatışma çözümü tekniklerini buluşturma çalışması

2. Gün, Sabah (09:30–12:30)

  • Grup Çalışması-I: Belirlenen sorununun haberleştirilmesindeki yönlendirme, yanlış haber, nefret söylemi, karşıtlıkların kışkırtılması ve benzeri savaş gazeteciliği örneklerinin tespiti ve eleştirisi. Çatışma çözümü perspektifinden haberlerdeki “çatışma dili”nin çözümlemesi.
  • Grup Çalışması-II: Belirlenen bölgesel sorunla ilgili eleştiri konusu haberin/haberlerin barış gazeteciliği ve çatışma çözümü teknikleriyle yeniden yazılması.

2. Gün, Öğleden Sonra (14:00–17:30)

  • Grup Projesi: Katılımcıların belirledikleri bir bölgesel çatışma konusunu hem barış gazeteciliği hem de çatışma çözümü teknikleriyle ele alan kısa bir haber dosyası/rapor oluşturmaları
  • Geri bildirim: Grupların birbirlerinin haberlerini barış gazeteciliği yaklaşımıyla değerlendirmesi
  • Genel değerlendirme

Atölyeye başvurmak için linke tıklayınız. – Son Başvuru Tarihi: 26 Aralık 2025

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
barış gazeteciliği Sevda Alankuş
