Gizli tanık ifadeleriyle 7 ay tutuklu kalan gazeteci Sedat Yılmaz: Hani nerede o ‘ağır suçlar’

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘örgüt üyeliği (TCK 314/1)’ ve ‘silahlı terör örgütü kurmak yönetmekle (TCK 314/2)’ suçlamasıyla 7 ay tutuklu kalan Mezopotamya Ajansı editörü ve BİA Çocuk Kitaplığı yazarı Sedat Yılmaz hakkında verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı.

Gazeteci Sedat Yılmaz beraat etti

Mahkeme beraatta, gizli tanıklar Ulaş ve K8Ç4B3L1T5’nin iddialarına dayanak delil bulunamamasını gerekçe gösterdi. Ayrıca iki tanığın beyanlarının Yılmaz’ın örgüt üyesi olduğunu kesin şekilde ortaya koymaya yeterli olmadığını belirtti.

Mahkeme gerekçeli kararında “Yapılan araştırmada sanığın isminin geçtiği başkaca tanık beyanı ve bilginin tespit edilemediği, sanığın terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklaması, eylem ve etkinliğe katıldığına dair herhangi bir tespitin bulunmadığı, sanığın yurt dışı giriş çıkışlarının sabit olduğu ancak, sanığın gazetecilik mesleği kapsamında giriş çıkış yaptığına dair savunmasının aksini kanıtlayan yeterli delilin bulunmadığı, buna göre sanığın iddianameye konu suçları işlemediği yönündeki savunmalarının aksini kanıtlar yeterli delilin bulunmadığından; sanığın soyut iddia dışında her türlü şüpheden uzak cezalandırmaya yeterli, kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmiştir” dedi.

Yılmaz gerekçeli karar sonrası dava ile ilgili yaptığı yorumda “Yedi buçuk ay alınıp, tutuklanıyorsunuz ve hiç kimse ne var bu dosyada diye bakmıyor. Ama rutin olarak her ay tutukluluğum gözden geçirildiğinde ‘üzerinde atılı ağır suçlar’ diye bir söz söylenip tutukluluğun devamı isteniyordu. Şimdi düşünüyorum, hani nerede o ‘ağır suçlar’ diyorum. Tabii bunu soracağın kimse de karşında yok. Kimse dosyaya dönüp bakmadan atılı ağır suçlar diye seni aylarca tutuklu bırakabiliyor. Yaşadığın mağduriyet, sıkıntı, baskı ise cabası. Ne diyelim, bu benim ve benim gibi aynı durumda olan tüm meslektaşlarım için son olur umarım” diye konuştu.

Başka davalarda da tanıklar

Gizli tanık K8Ç4B3L1T5 Yılmaz’ın haricinde, Ankara’da gazeteciler Diren Yurtsever, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Habibe Eren, Öznur Değer ve Zemo Ağgöz ve Mehmet Günhan’ın yargılandığı dava ve Diyarbakır’da Dicle Müftüoğlu’nun yargılandığı davada tanık olarak yer alıyor.

Ankara’da Zemo Ağgöz ve Mehmet Günhan haricindeki yedi gazeteci gizli tanığın beyanları üzerine hazırlanan iddianamede 7 ay hapis kaldılar. Dicle Müftüoğlu 10 ay boyunca tutukluydu. Üç davada da beyanları çelişkiliydi. Ankara’daki yargılamada Mezopotamya Ajansı’nda çalıştığını iddia etti. Ancak çalışanları ve nerede görevli olduklarını yanlış söyledi. Sorulan sorulara da bilgilerinin somut olmadığını ve duyuma dayandığını ifade etti. Devlet adına çalıştığını iddia etti. Dicle Müftüoğlu’nun davasında ise iddialarına karşılık ne tarih ne yer ne de örgüt ismi verebildi.

Gizli tanık Ulaş da benzer şekilde Kürt gazetecilerden siyasetçilere birçok davada tanık. Kobanê Davasında da var SES yöneticilerine açılan davada da. İfade vermeye 2019’da başladı. Hemen her gün mahkemede dinleniyor. Halen Ulaşın beyanlarıyla tutuklamalar mevcut.

Gazetecilerin davasındaki gizli tanık: Devlet adına çalıştım

(HA)