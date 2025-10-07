ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 17:35
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 17:37
1 dk Okuma

Gizli tanığın ifadesiyle gazeteci Mehmet Aslan’a soruşturma açıldı

Daha önce birçok gazeteci aleyhine ifade veren "K8Ç4B3L1T5" kodlu gizli tanığın ifadeleriyle bu kez Mezopotamya Ajansı muhabiri Mehmet Aslan hakkında soruşturma açıldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce birçok gazeteci aleyhine ifade veren "K8Ç4B3L1T5" adlı gizli tanığın ifadeleriyle Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla soruşturma açtı.

İstanbul'da bulunmayan Aslan'ın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından ifadesine başvuruldu. Avukatı Resul Tamur'la ifadeye giden Aslan'a, "K8Ç4B3L1T5" adlı gizli tanığın, aleyhine verdiği ifadeleri soruldu.

İfadede, Aslan'a gazeteci meslek örgütlerinden Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin (DFG) düzenlediği mesleki eğitimler sorularak, gizli tanığın beyanları doğrultusunda suçlama konusu yapıldı. Aslan'a, Yeni Yaşam gazetesi, Demokratik Modernite dergisi çalışanlarının fotoğrafları gösterilerek, teşhis işlemi yaptırılmaya çalışıldı, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı tecrit haberleri soruldu.

Aslan, gizli tanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, kendisinin meslek yaşamına başlarken DFG'nin henüz kurulmadığını, bundan dolayı sözü edilen eğitime katılmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Aslan, DFG'nin gazetecilerin haklarını savunduğunu belirterek, DFG üyesi olduğunu ifade etti.

Aslan’a ayrıca beraber çalıştığı gazetecilerin fotoğrafları da gösterilerek, tanıyıp tanımadığı soruldu.  Aslan, kendilerini tanıdığını ve beraber gazetecilik yaptığını söyledi.

(HA)

Mehmet Aslan
