ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2025 13:03
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 13:08
2 dk Okuma

Gizli tanığın ifadesiyle bir dava da gazeteci Abdurrahman Gök'e

Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında, "K8Ç4B3L1T5" adlı gizli tanık ifadeleriyle yeni bir iddianame hazırlandı. Gizli tanık, beyanında Gök için "Kemal Kurkut'un güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilme anını fotoğraflayan kişidir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gizli tanığın ifadesiyle bir dava da gazeteci Abdurrahman Gök'e

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Abdurrahman Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla birleştirme talepli yeni bir iddianame hazırladı.

Daha önce birçok gazeteci hakkında ifade veren gizli tanık ‘K8Ç4B3L1T5’in 18 Ekim 2022'de verdiği ifadelere dayandırılan iddianamede, Gök'ün "KCK Basın Komitesi'nde" "sorumlu düzeyde yer aldığı" öne sürüldü.

MA'dan Rukiye Payiz Adıgüzel'in haberine göre Gizli tanık "K8Ç4B3L1T5" iddianameye yansıyan ifadesinde Gök için İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça bildiğini belirtti. Gizli tanık, DAİŞ'in Kobanê'ye saldırdığı sırada Gök'ün bölgeye giderek "örgüt ideolojisi doğrultusunda haber yaptığını" savundu.

Gizli tanık iddianamedeki ifadesinde, Gök'ün tutuklanan gazetecilere ilişkin yapılan açıklamalara katılması, dayanışma için konuşma yapmasını "örgüt temsilciği" sıfatıyla yaptığını savunarak, "Tutuklanan gazeteciler için yapılan basın açıklamaları/toplantılarda söz alarak temsilci olarak konuşmalar yapar" dedi.

Gök'ün örgüt adına Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan ajanslara yazılar yazarak talimatlar verdiğini ileri süren gizli tanık, "Vermiş olduğu talimatları örnekleyecek olursam 15 Şubat, 9 Ekim gibi Öcalan ile ilgili önemli günlerde yazılar yazması için talimatlar verdiğini biliyorum" iddiasında bulundu.

“Kurkut'un etkisiz hale getirilmesini fotoğrafladı”

İddianamede, Gök'ün 2017’deki Diyarbakır Newroz'unda polisin üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u öldürme anını fotoğraflamasına da yer verildi.

İddianamede, Kemal Kurkut'un katledilmesinin fotoğraflanması "gizli tanık" beyanı şeklinde yer aldı.

Birçok ödül alan fotoğrafın "bilinmeyen gizli bir bilgi" gibi sunulduğu iddianamede, Kemal Kurkut'un katledilmesi fotoğrafı, "örgütsel bağ" olarak yorumlandı. Daha önce başta gizli tanık "Sabır" başta olmak üzere Gök aleyhine beyanları alınan gizli tanıkların Gök'ün Kurkut'un katledilmesini fotoğrafladığı yönünde beyanda bulunurken aynı beyanın "K8Ç4B3L1T5" adlı gizli tanıktan alması dikkat çekti. İddianamede, Kurkut'un katledilmesi "etkisiz hale" getirilme ifadeleriyle anlatıldı.

İddianamede bu durum şu ifadelerle yer aldı: "'… 2017 yılında Diyarbakır ilinde yapılan Nevruz kutlamalarında Kemal Kurkut'un güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilme anını fotoğraflayan kisidir. ...' şeklinde şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile organik bağ kurduğuna ilişkin beyanda bulunduğu anlaşılmıştır."

Birleşme talebiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Gök'ün "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı dosyayla birleştirildi. Gök'ün yargılandığı davanın duruşması ise 25 Kasım'da görülecek.

Gizli tanığın ifadesiyle gazeteci Mehmet Aslan’a soruşturma açıldı
Gizli tanığın ifadesiyle gazeteci Mehmet Aslan’a soruşturma açıldı
7 Ekim 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları abdurahman gök
ilgili haberler
Gizli tanık ifadeleriyle 7 ay tutuklu kalan gazeteci Sedat Yılmaz: Hani nerede o ‘ağır suçlar’
11 Mart 2024
/haber/gizli-tanik-ifadeleriyle-7-ay-tutuklu-kalan-gazeteci-sedat-yilmaz-hani-nerede-o-agir-suclar-292944
Gazetecilerin davasındaki gizli tanık: Devlet adına çalıştım
5 Temmuz 2023
/haber/gazetecilerin-davasindaki-gizli-tanik-devlet-adina-calistim-281165
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gizli tanık ifadeleriyle 7 ay tutuklu kalan gazeteci Sedat Yılmaz: Hani nerede o ‘ağır suçlar’
11 Mart 2024
/haber/gizli-tanik-ifadeleriyle-7-ay-tutuklu-kalan-gazeteci-sedat-yilmaz-hani-nerede-o-agir-suclar-292944
Gazetecilerin davasındaki gizli tanık: Devlet adına çalıştım
5 Temmuz 2023
/haber/gazetecilerin-davasindaki-gizli-tanik-devlet-adina-calistim-281165
Sayfa Başına Git