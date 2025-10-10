Gizli tanığın ifadesiyle bir dava da gazeteci Abdurrahman Gök'e

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Abdurrahman Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla birleştirme talepli yeni bir iddianame hazırladı.

Daha önce birçok gazeteci hakkında ifade veren gizli tanık ‘K8Ç4B3L1T5’in 18 Ekim 2022'de verdiği ifadelere dayandırılan iddianamede, Gök'ün "KCK Basın Komitesi'nde" "sorumlu düzeyde yer aldığı" öne sürüldü.

MA'dan Rukiye Payiz Adıgüzel'in haberine göre Gizli tanık "K8Ç4B3L1T5" iddianameye yansıyan ifadesinde Gök için İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça bildiğini belirtti. Gizli tanık, DAİŞ'in Kobanê'ye saldırdığı sırada Gök'ün bölgeye giderek "örgüt ideolojisi doğrultusunda haber yaptığını" savundu.

Gizli tanık iddianamedeki ifadesinde, Gök'ün tutuklanan gazetecilere ilişkin yapılan açıklamalara katılması, dayanışma için konuşma yapmasını "örgüt temsilciği" sıfatıyla yaptığını savunarak, "Tutuklanan gazeteciler için yapılan basın açıklamaları/toplantılarda söz alarak temsilci olarak konuşmalar yapar" dedi.

Gök'ün örgüt adına Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan ajanslara yazılar yazarak talimatlar verdiğini ileri süren gizli tanık, "Vermiş olduğu talimatları örnekleyecek olursam 15 Şubat, 9 Ekim gibi Öcalan ile ilgili önemli günlerde yazılar yazması için talimatlar verdiğini biliyorum" iddiasında bulundu.

“Kurkut'un etkisiz hale getirilmesini fotoğrafladı”

İddianamede, Gök'ün 2017’deki Diyarbakır Newroz'unda polisin üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u öldürme anını fotoğraflamasına da yer verildi.

İddianamede, Kemal Kurkut'un katledilmesinin fotoğraflanması "gizli tanık" beyanı şeklinde yer aldı.

Birçok ödül alan fotoğrafın "bilinmeyen gizli bir bilgi" gibi sunulduğu iddianamede, Kemal Kurkut'un katledilmesi fotoğrafı, "örgütsel bağ" olarak yorumlandı. Daha önce başta gizli tanık "Sabır" başta olmak üzere Gök aleyhine beyanları alınan gizli tanıkların Gök'ün Kurkut'un katledilmesini fotoğrafladığı yönünde beyanda bulunurken aynı beyanın "K8Ç4B3L1T5" adlı gizli tanıktan alması dikkat çekti. İddianamede, Kurkut'un katledilmesi "etkisiz hale" getirilme ifadeleriyle anlatıldı.

İddianamede bu durum şu ifadelerle yer aldı: "'… 2017 yılında Diyarbakır ilinde yapılan Nevruz kutlamalarında Kemal Kurkut'un güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilme anını fotoğraflayan kisidir. ...' şeklinde şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile organik bağ kurduğuna ilişkin beyanda bulunduğu anlaşılmıştır."

Birleşme talebiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Gök'ün "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı dosyayla birleştirildi. Gök'ün yargılandığı davanın duruşması ise 25 Kasım'da görülecek.

(HA)