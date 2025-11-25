Girtiyê nexweş Mehmer Saît Yildirim dîsa nehat berdan

Girtiyê nexweş Mehmet Saît Yildirim (74) niha li Girtîgeha Tîpa F a Bi Hejmar 1 a Kiriklara Îzmîrê tê ragirtin. Yildirim 31 sal in di girtîgehê de ye. Tehliyeya wî careke din ji aliyê Lijneya Çavdêriyê a Girtîgehê ve hat astengkirin.
Rewşa Mehmet Saît Yildirimê ku di hucreya yekkesî de tê girtin, girantir dibe
Yildirim bi salan e di hucreya yekkesî de bi tena serê xwe tê ragirtin. Cezayê li Yildirim hatiye birîn di 27ê Sibata 2025an de bi dawî bû. Her weha tevî vê yekê ji ber ku poşman nebû nehat berdan û tehliyeya ji bo 9 mehan hatibû taloqkirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê tehliyeya Yildirim dê di 25ê Tebaxa 2026an de careke din were nirxandin.
Girtiyê nexweş Mehmet Saît Yildirim piştî anjiyoyê dîsa birine hucreyê
Çi bûbû?
Yildirim di Sibata 1995an de hate girtin û ji aliyê Dadgeha Ewlehiya Dewletê ya Amedê (DGM) ve cezayê heta hetayê lê hate birîn.
Li ser daxwaza Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, di 15ê Adara 2015an de Yildirim di çarçoveya “Peywira sekreteryayê” de biribûn Girtîgeha Tîpa F a bi Ewlekariya Bilind a Îmraliyê. 9 roj piştre di 25ê Adarê de ji ber pirsgirêkên tenduristiyê yên weke dil û KOAH yên Yildirim, ew ji Îmraliyê anîbûn Girtîgeha Tîpa F a Boluyê.
Ji ber nexweşiya dil, Yildirim pêşî bo Girtîgeha Girtî ya Tîpa F ya Boluyê, paşê ji bo Girtîgeha Tîpa D ya Amedê û Tîpa T ya Odemişê hate veguhastin. Di 6ê Îlona 2018an de ji bo Girtîgeha Jimare 1 a Kiriklar hate veguhastin. Bi salan e bi "fermana Wezaretê" de di hucreya yekkesî de tê girtin.
Pirsgirêkên tenduristiyê yên Yildirim yên wekî fitiqa sitû, tansiyona bilind, nexweşiya dil a arteriosklerotîk, KOAH û nexweşiya demaran heye.
(TY/AY)