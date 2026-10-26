Girtiyê nexweş Abdullah Tirpan koça dawî kir

Abdullah Tirpan 73 salî ye û li Girtîgeha Tîpa R ya Metrîsê girtî bû. Tirpan li Nexweşxaneya Bajêr a Çam û Sakurayê ya Başakşehîra Stenbolê koça dawî kir.
Tirpan ji ber rewşa wî ya xirab rakiriûn Nexweşxaneyê. Çend roj berê lingê wî yê çepê ji binê çokê ve hate jêkirin. Ji ber ku rewşa wî xirab bû, Tirpan rakirin nexweşxaneya giran û entube kirin.
Tirpan li nexweşxaneya ku dihat dermankirin koça dawî kir.
Li gorî agahiyên fermî yên Parlamentoyê di sala 2025an de li girtîgehan jê 792 hukumxwar, 77 girtî û bi giştî 869 kesan bi awayekî bi guman jiyana xwe ji dest dane. 132 girtî jî di pêvajoyên qeza an destûrê de mirine ku bi hev re 1001 kes mirine. Her wiha di navbera 1ê Kanûna Paşîn û 6ê Gulana 2026an de 26 girtiyan xwe kuştiye û ji van 14 girtî jî dermanên psîkiyatrîk bi kar dianîn.
Li gorî daneyên ÎHDyê hezar û 412 girtiyên nexweş hene.
(AY)