TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.10.2026 17:24 26 Cotmeh 2026 17:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.10.2026 17:27 26 Cotmeh 2026 17:27
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Girtiyê nexweş Abdullah Tirpan koça dawî kir

Girtiyê nexweş Abdullah Tirpanê ku li Nexweşxaneya Bajêr a Çam û Sakurayê ya Başakşehîra Stenbolê dihat dermankirin koça dawî kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Girtiyê nexweş Abdullah Tirpan koça dawî kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Abdullah Tirpan 73 salî ye û li Girtîgeha Tîpa R ya Metrîsê girtî bû. Tirpan li Nexweşxaneya Bajêr a Çam û Sakurayê ya Başakşehîra Stenbolê koça dawî kir.

Tirpan ji ber rewşa wî ya xirab rakiriûn Nexweşxaneyê. Çend roj berê lingê wî yê çepê ji binê çokê ve hate jêkirin. Ji ber ku rewşa wî xirab bû, Tirpan rakirin nexweşxaneya giran û entube kirin.

Tirpan li nexweşxaneya ku dihat dermankirin koça dawî kir.

Li gorî agahiyên fermî yên Parlamentoyê di sala 2025an de li girtîgehan jê 792 hukumxwar, 77 girtî û bi giştî 869 kesan bi awayekî bi guman jiyana xwe ji dest dane. 132 girtî jî di pêvajoyên qeza an destûrê de mirine ku bi hev re 1001 kes mirine. Her wiha di navbera 1ê Kanûna Paşîn û 6ê Gulana 2026an de 26 girtiyan xwe kuştiye û ji van 14 girtî jî dermanên psîkiyatrîk bi kar dianîn.

Li gorî daneyên ÎHDyê hezar û 412 girtiyên nexweş hene. 

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
girtiyên nexweş Mirina Girtiyan
nûçeyên pêwendîdar
Mehmet Sait Yildirimê ku krîza dil derbas kiribû, ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê
28 Tebax 2026
/haber/mehmet-sait-yildirime-ku-kriza-dil-derbas-kiribu-ji-nexwesxaneye-disa-birin-girtigehe-322925
Malbata Mehmet Sait Yildirim: Ger neyê berdan em ê dest bi gireva birçîbûnê bikin
26 Tebax 2026
/haber/malbata-mehmet-sait-yildirim-ger-neye-berdan-em-e-dest-bi-gireva-bircibune-bikin-322835
Li girtîgehên Mêrsînê 18 girtiyên nexweş hene ku nayên berdan
13 Mijdar 2025
/haber/li-girtigehen-mersine-18-girtiyen-nexwes-hene-ku-nayen-berdan-313505
Bi biryara Erdogan 9 girtiyên nexweş hatin efûkirin
1 Tebax 2025
/haber/bi-biryara-erdogan-9-girtiyen-nexwes-hatin-efukirin-310039
ÎHD: Divê demildest girtiyên nexweş serbest bibin
11 Hezîran 2025
/haber/ihd-dive-demildest-girtiyen-nexwes-serbest-bibin-308281
OHD û ÎHD: Girtiyên nexweş nayên dermankirin
1 Tebax 2022
/haber/ohd-u-ihd-girtiyen-nexwes-nayen-dermankirin-265284
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Mehmet Sait Yildirimê ku krîza dil derbas kiribû, ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê
28 Tebax 2026
/haber/mehmet-sait-yildirime-ku-kriza-dil-derbas-kiribu-ji-nexwesxaneye-disa-birin-girtigehe-322925
Malbata Mehmet Sait Yildirim: Ger neyê berdan em ê dest bi gireva birçîbûnê bikin
26 Tebax 2026
/haber/malbata-mehmet-sait-yildirim-ger-neye-berdan-em-e-dest-bi-gireva-bircibune-bikin-322835
Li girtîgehên Mêrsînê 18 girtiyên nexweş hene ku nayên berdan
13 Mijdar 2025
/haber/li-girtigehen-mersine-18-girtiyen-nexwes-hene-ku-nayen-berdan-313505
Bi biryara Erdogan 9 girtiyên nexweş hatin efûkirin
1 Tebax 2025
/haber/bi-biryara-erdogan-9-girtiyen-nexwes-hatin-efukirin-310039
ÎHD: Divê demildest girtiyên nexweş serbest bibin
11 Hezîran 2025
/haber/ihd-dive-demildest-girtiyen-nexwes-serbest-bibin-308281
OHD û ÎHD: Girtiyên nexweş nayên dermankirin
1 Tebax 2022
/haber/ohd-u-ihd-girtiyen-nexwes-nayen-dermankirin-265284
Biçe serûpelê