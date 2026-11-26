Girtiya nexweşa pençeşera asta 4an Evîn Zapsû ku ji girtîgeha Kayserî sewqî girtîgeha Sîncanê hatibû kirin hat berdan.
Evîn Zapsu li ber girtîgehê ji aliyê Hevserokên MED TUHAD-FEDê Pinar Sakik Tekîn, Kerem Canpolat, endamên Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) û gelek kesan ve hat pêşwazîkirin.
Hevseroka MED TUHAD-FEDê Pinar Sakik Tekîkê biryara berdana Zapsuyê ragihand.
Pinar Sakik Tekînê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek belav kir û got:
“Nûçeyeke berdanê ji bo me hemûyan bû hêvî. Azadiya Evîn Zapsuyê cihê kêfxweşiyê ye lê heta ku azadiya girtiyên nexweş ên ligirtîgehan têdikoşin neyê dabînkirin, em dev ji daxwaza xwe ya edaletê bernadin. Bila ti girtiyên nexweş li girtîgehê ji mirinê re neyê hiştin!”
16ê Mijdarê teşxîsa penceşêrê ya asta 4an li Evîn Zapsuyê hatibû danîn.
Nexweşxaneya ku ew lê dihat dermankirin 20ê Mijdarê ji bo Zapsuyê rapora “Li girtîgehê nikare bimîne” dabû.
(AY)