TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 9 Cotmeh 2025 16:22
 ~ Nûkirina Dawî: 9 Cotmeh 2025 16:33
2 xulek Xwendin

Girtiya nexweş a 78 salî ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê

“Girtiya nexweş Besê Ecer nikare pêdiviyên xwe bi cih bîne û ev çar roj in li benda sewqa nexweşxaneyê ye û li revîrê tê rawestandin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Girtiya nexweş a 78 salî ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê
Fotograf: Rojnameya Yenî Yaşamê / Girtîgeha Tarsûsê

Parlamenterê DEM Partiyê Alî Bozan, bal kişand ser rewşa tenduristiya girtiya nexweş a 78 salî Besê Ecer û got: “Ger neynûka wê zirar bibîne berpirsiyarên wê Wezareta Dadê, serokê dadgehê û îdareya girtîgehê ye.”

Girtiya nexweş a 78 salî Besê Ecer a ku li Girtîgeha Jinan a Tarsûsê tê ragirtin êdî nikare pêdiviyên xwe bi cih bîne.

Nexweşiyên wê yên weke anemî, qelewî, tansiyon û kolestrolê hene û hate zanîn ku di mîzdanka wê de tîmûr, di mejiyê wê de pixtî, mejîpişta wê şikestiye û fitqa wê heye. Besê Ecer a felc e,  nikare pêdiviyên xwe bi cih bîne û hate ragihandin ku ev çar roj in li benda sewqa nexweşxaneyê ye û li revîrê tê rawestandin.

Parlamenterê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ê Mersînê Alî Bozan, têkildarî rewşa Besê Ecerê li ber Kampusa Girtîgeha Tarsûsê daxuyanî da.

Bozan, di daxuyaniya xwe de destnîşan kir û  got:

“Dayika me Besê 78 salî ye. Neh rojan li beşa lênihêrîna awarte ma. Rexmê ku tê zanîn ku nikare pêdiviyên xwe bi cih bîne, ew şandine girtîgehê û terkî mirinê kirine. Ev deh roj in em bi wezaretê hevdîtinan dikin. Parêzerê wê jî li Amedê daxwazname pêşkêşî dadgehê kir û ev deh roj in tu tê rawestandin. Ger neynûna Besê Ecer zirarê bibîne berpirsiyarê wê Wezareta Dadê, serokê dadgeê û îdareya girtîgehê ne.”

(AY)

*Çavkanî: Ajansa Mezopotamyayê



Cihê Nûçeyê
Stenbol
girtiyên nexweş Girtîgeh. Tarsus binpêkirina mafên girtiyan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê