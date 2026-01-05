TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.01.2026 10:48 5 Çile 2026 10:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.01.2026 10:50 5 Çile 2026 10:50
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Girtina Maduro li New Yorkê hat protestokirin

Teşkilata Polîsan a New Yorkê (NYPD), di dema xwepêşandana li ber navenda desteserkirinê de tedbîrên ewlehiyê yên berfireh girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Girtina Maduro li New Yorkê hat protestokirin

Êrîşên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) yên li ser Venezuelayê û pêşketinên têkildarî Serokê Venezuelayê Nicolas Maduro li New Yorkê hatin protestokirin. Xwepêşander li ber Navenda Desteserkirinê a Metropolitan a li Brooklynê, ku Maduro lê tê girtin, kom bûn û bertek nîşanî rêveberiya DYA dan.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, di xwepêşandana ku bi saetan dom kir de, xwepêşanderan xwestin ku Amerîka ji axa Venezuelayê vekişe û Maduro serbest berde. Xwepêşanderan pankartên ku li ser "DYA ji Karayîban vekişe", "Ji bo petrolê xwîn tune" û "demildest bombebarankirina Venezuelayê rawestînin" nivîsandî hilgirtin.

Teşkilata Polîsan a New Yorkê (NYPD), di dema xwepêşandana li ber navenda desteserkirinê de tedbîrên ewlehiyê yên berfireh girtin.

Li Caracas, paytexta Venezuelayê, di saet 02:00ê sibehê de teqîn û dengên balafiran hatin bihîstin. Piştî van bûyeran, hikûmeta Venezuelayê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi hedefgirtina tesîsên sivîl û leşkerî li deverên cûda yên welêt tawanbar kir.

Çi bûbû?

Serokê DYAyê Donald Trump di 3ê Kanûna Paşîn de ragihand ku wan êrîşeke berfireh li ser Venezuelayê dane destpêkirin û Nicolas Maduro û hevjîna wî ji welêt hatine derxistin. Wezîrê Dadê yê DYAyê Pam Bondi aşkere kir ku giliyê Maduro û Cilia Floresê hatiye kirin ku Maduro bi sûcên terorîzma madeyên hişber, bazirganiya kokainê tê tawanbarkirin.

Hikûmeta Venezuelayê bang li civaka navneteweyî kir ku êrîşên Amerîkayê şermezar bikin. Hin welatan operasyon rexne kirin, hinekan jî di daxuyaniyên xwe de piştgiriya xwe ji bo Amerîkayê anîn ziman.

Maduro û hevjîna wî ji bo ku li DYAyê were darizandin, li Navenda Desteserkirinê a Metropolitan a li Brooklyn, navçeya New Yorkê tê ragirtin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
nicolas maduro venezuela DYA
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê