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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 14:45 3 Eylül 2026 14:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 15:03 3 Eylül 2026 15:03
Okuma Okuma:  3 dakika

Girne’deki gemi kazası: Dokuz şüpheli ikinci kez hakim karşısına​​ çıktı

Aralarında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin gözaltı süreleri sekiz gün uzatıldı. Mahkemeye sunulan ilk bilirkişi raporları, geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi hâlinde batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Girne’deki gemi kazası: Dokuz şüpheli ikinci kez hakim karşısına​​ çıktı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olan gemi ile ilgili aralarında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu dokuz şüpheli, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, toplam 16 kişi hakkındaki soruşturmada dokuz şüphelinin Girne Kaza Mahkemesi’ne getirilişi sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Hakimlik gözaltında bulunan kaptan M.Ö’nün yanı sıra ikinci kaptan M.N.S. ve mürettebattan M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö’ye kazayla ilgili sorular sordu.

İfade veren polis memuru, kaza ile ilgili çok sayıda delil, belge ve ifadenin mevcut olduğunu aktarırken, mahkeme dokuz şüphelinin alkol ve uyuşturucu test sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

M.Ö’nün önceki ehliyetinin geçerlilik süresinin sonunda yeni kaptanlık ehliyetini Honduras’tan 3 bin 500 dolara aldığı, bunun KKTC tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.

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İkinci kaptan: “Sefere çıkılmaması konusunda uyardım”

Geminin ikinci kaptanı M.N.S. ifadesinde, kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını, kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini iddia etti.

M.N.S, sefer kararını kaptanın vermesine karşı çıkmasına rağmen yolcu gemisinin limandan çıktığını öne sürdü.

İkinci kaptan, gemi kaptanının geminin su aldığından haberdar olduğunu, buna rağmen sefere engel teşkil etmediği yönündeki değerlendirmesi sonucu hareket ettiği bilgisini de ifadesinde dile getirdi.

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Bilirkişi raporu: “Gemi hızını kesseydi batmadan limana dönebilirdi”

Mahkeme heyeti, geminin kara kutusunun henüz bulunamamasından dolayı kayıtların kendilerine ulaşmadığını kaydederek, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiğini açıkladı.

Gemiden acil yardım çağrısını yapanın ikinci kaptan M.N.S. olduğunu tespit eden mahkeme, geminin geçmişte yaptığı kazalar ve gördüğü onarımlar ile birlikte tüm izinlerinin dosyaya girdiğini belirtti.

Sunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.

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Sekizer gün ek gözaltı süresi

Soruşturmada dokuz kişinin gözaltı sürelerinin sekizer gün daha uzatılmasına, gerekli ifadelerin alınmasına ve ilgili delillerin toplanmasına hükmedildi.

Ayrıca ikisi liman görevlisi ve üçü şirket çalışanı olmak üzere beş şüphelinin mahkemeye gelmelerine gerek görülmezken polisin sunduğu raporda, aranan iki şüphelinin Kuzey Kıbrıs dışında oldukları bilgisi yer aldı.

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Filo Jet gemi kazası

Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazı, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunmuştu.

Kayıp kişileri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde (3 Eylül) devam ediyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
KKTC Girne Filo Jet Gemi Kazası Kuzey Kıbrıs
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