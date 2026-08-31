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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 12:55 31 Ağustos 2026 12:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 18:01 31 Ağustos 2026 18:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Girne’deki feribot kazasında kaybolan kişiler hakkında neler biliyoruz?

Girne’deki feribot kazasında kayıp 20 kişinin isimleri: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Girne’deki feribot kazasında kaybolan kişiler hakkında neler biliyoruz?
*Alabora olan gemiden kurtarılan yaralılar, sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildi, 30 Ağustos 2026. (Fotoğraf: AA)
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Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na giden Filo Jet adlı yolcu gemisinin alabora olup batması sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in bugün yaptığı açıklamaya göre, 8’i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemide 239 kişi kurtarıldı. Kayıp 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürerken, yakınlarının da haber bekleyişi devam ediyor.

Üstel’in açıklamasına göre hayatı kaybeden 8 kişinin isimleri: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Törer, Nurcan Hilaloğlu. 
Kaybolan 20 kişinin isimleri: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

Kayıp kişilere ilişkin bilgileri, yakınlarının sosyal medya paylaşımları, Kuzey Kıbrıs basını ve bazı yerel haber sitelerinde yer alan paylaşımlardan derledik.

Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?
Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?
Bugün 11:00

Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer

NTV Muhabiri Melike Şahin, Girne’de 18 kişiyi arama çalışmalarını takip eden kayıp yakınları ve kazadan kurtulanlarla konuştu.

Kayıp yolcular arasında Hataylı Biçer ailesinin iki ferdi de bulunuyor.

Hayri Biçer ve Ayten Biçer, Girne’ye tatile gelmişti. Kazada 12 yaşındaki kızları Saliha Miray Biçer ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf Biçer kayboldu.

“Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum,” diyen anne Ayten Biçer, kazada yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

“Mazot vardı, her taraf kayıyordu”

Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, “Çocuklarım ‘anne elimizi bırakma’ diye haykırdı,” ifadelerini kullandı.

Biçer, çocuklarının gemide sıkıştığını ve orada kaldıklarını düşünüyor.

Kendisinin eşiyle birlikte yardıma koşanlar tarafından kurtarıldığını anlatan Ayten Biçer, “Üzerimize valizler düştü. Mazot vardı. Her taraf kayıyordu,” diye konuştu.

Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Kayıplarımız var sayısını bilmiyoruz
Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Kayıplarımız var sayısını bilmiyoruz
30 Ağustos 2026

“Çocuklarım can yeleksiz gitti”

Gemide görevli personelin fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı.

Ayten Biçer, gemi personelinin “Hiç mi ayağınız denize değmedi. Sakin olun,” diyerek panik yaşayan yolcuları susturmaya çalıştığını da öne sürdü.

Kaza sonrası kaybolan diğer 18 kişiye dair paylaşımlar şöyle:

Görseli Büyüt
*Ayhan Özcan ve Yulia Özcan.
*Ayhan Özcan ve Yulia Özcan.
Görseli Büyüt
*Ferdi Törer'i arama çalışmaları sürerken, kızı Nisa Nur Törer'in hayatını kaybettiği açıklandı.
*Ferdi Törer'i arama çalışmaları sürerken, kızı Nisa Nur Törer'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Görseli Büyüt
*Mahmut Demir ve Mustafa Demir.
*Mahmut Demir ve Mustafa Demir.
Görseli Büyüt
*Şerif Özdemir'i arama çalışmaları sürerken, eşi Hüseyin Özdemir'in hayatını kaybettiği açıklandı.
*Şerif Özdemir'i arama çalışmaları sürerken, eşi Hüseyin Özdemir'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Görseli Büyüt
*Elmas Demir.
*Elmas Demir.
Görseli Büyüt
*Mehmet Nuri Ayran.
*Mehmet Nuri Ayran.
Görseli Büyüt
*İsmail Kurt.
*İsmail Kurt.
Görseli Büyüt
*Özgür Gönül.
*Özgür Gönül.
Görseli Büyüt
*Süleyman Erdoğan.
*Süleyman Erdoğan.
Görseli Büyüt
*Nihat Pancar.
*Nihat Pancar.
Görseli Büyüt
*Nazmiye Özbolat.
*Nazmiye Özbolat.
Görseli Büyüt
*Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmaları sürerken, annesi Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybettiği açıklandı.
*Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmaları sürerken, annesi Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybettiği açıklandı.
Görseli Büyüt
*Elife Bayır.
*Elife Bayır.
Görseli Büyüt
*Mustafa Kemal Yaralı.
*Mustafa Kemal Yaralı.
Görseli Büyüt
*Mehmet Bayhan.
*Mehmet Bayhan.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filo Jet Gemi Kazası Girne Kuzey Kıbrıs
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