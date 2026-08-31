Girne’deki feribot kazasında kaybolan kişiler hakkında neler biliyoruz?

Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na giden Filo Jet adlı yolcu gemisinin alabora olup batması sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in bugün yaptığı açıklamaya göre, 8’i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemide 239 kişi kurtarıldı. Kayıp 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürerken, yakınlarının da haber bekleyişi devam ediyor.

Üstel’in açıklamasına göre hayatı kaybeden 8 kişinin isimleri: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Törer, Nurcan Hilaloğlu.

Kaybolan 20 kişinin isimleri: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

Kayıp kişilere ilişkin bilgileri, yakınlarının sosyal medya paylaşımları, Kuzey Kıbrıs basını ve bazı yerel haber sitelerinde yer alan paylaşımlardan derledik.

Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?

Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer

NTV Muhabiri Melike Şahin, Girne’de 18 kişiyi arama çalışmalarını takip eden kayıp yakınları ve kazadan kurtulanlarla konuştu.

Kayıp yolcular arasında Hataylı Biçer ailesinin iki ferdi de bulunuyor.

Hayri Biçer ve Ayten Biçer, Girne’ye tatile gelmişti. Kazada 12 yaşındaki kızları Saliha Miray Biçer ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf Biçer kayboldu.

“Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum,” diyen anne Ayten Biçer, kazada yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

“Mazot vardı, her taraf kayıyordu”

Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, “Çocuklarım ‘anne elimizi bırakma’ diye haykırdı,” ifadelerini kullandı.

Biçer, çocuklarının gemide sıkıştığını ve orada kaldıklarını düşünüyor.

Kendisinin eşiyle birlikte yardıma koşanlar tarafından kurtarıldığını anlatan Ayten Biçer, “Üzerimize valizler düştü. Mazot vardı. Her taraf kayıyordu,” diye konuştu.

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“Çocuklarım can yeleksiz gitti”

Gemide görevli personelin fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı.

Ayten Biçer, gemi personelinin “Hiç mi ayağınız denize değmedi. Sakin olun,” diyerek panik yaşayan yolcuları susturmaya çalıştığını da öne sürdü.

Kaza sonrası kaybolan diğer 18 kişiye dair paylaşımlar şöyle:

*Ayhan Özcan ve Yulia Özcan.

*Ferdi Törer'i arama çalışmaları sürerken, kızı Nisa Nur Törer'in hayatını kaybettiği açıklandı.

*Mahmut Demir ve Mustafa Demir.

*Şerif Özdemir'i arama çalışmaları sürerken, eşi Hüseyin Özdemir'in hayatını kaybettiği açıklandı.

*Mehmet Nuri Ayran.

*Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmaları sürerken, annesi Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybettiği açıklandı.