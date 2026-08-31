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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 17:22 31 Ağustos 2026 17:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 17:42 31 Ağustos 2026 17:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Girne Limanı'nda gemiye izin veren yetkililere görevden uzaklaştırıldı

Kazayla ilgili ihmal ve sorumlulukların titizlikle araştırılacağını vurgulayan Üstel, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmeyeceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Girne Limanı'nda gemiye izin veren yetkililere görevden uzaklaştırıldı
*KKTC Başbakanı Ünal Üstel basın açıklaması yapıyor, 31 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin sefere çıkışına izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Kazayla ilgili ihmal ve sorumlulukların titizlikle araştırılacağını vurgulayan Üstel, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmeyeceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı

Üstel, faciada ihmali veya kusuru bulunan herkesin tespit edileceğini belirterek, geminin sefere çıkışına izin veren liman yetkilileri hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

Üstel, "Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filo Jet Gemi Kazası yük gemisi
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