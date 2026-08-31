Girne Limanı'nda gemiye izin veren yetkililere görevden uzaklaştırıldı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin sefere çıkışına izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Kazayla ilgili ihmal ve sorumlulukların titizlikle araştırılacağını vurgulayan Üstel, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmeyeceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı

Üstel, faciada ihmali veya kusuru bulunan herkesin tespit edileceğini belirterek, geminin sefere çıkışına izin veren liman yetkilileri hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

Üstel, "Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir" dedi.

(EMK)